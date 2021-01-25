POS taşımaya son

Paket servislerinde POS cihazı taşıma zorunluluğundan kurtulan restoranlar, Sodexo’nun Cep POS uygulaması sayesinde akıllı telefonlarından temassız ve hijyenik bir şekilde ödeme alabiliyorlar.

Yapılan açıklamaya göre, fiziki POS cihazı ihtiyacını ortadan kaldıran uygulama sayesinde hem restoran içerisinde hem de paket servis sipariş teslimatlarında POS taşıma zorunluluğu sona eriyor.

Her akıllı telefon artık POS cihazı Sodexo’lu restoranların saniyeler içinde ödeme almasını sağlayan yeni mobil uygulama ile ödeme alma işlemleri tüm çalışanlar tarafından tek bir ekrana tutar girerek kolayca gerçekleştirilebiliyor. Pandemi döneminde artan temassız ödeme taleplerine yanıt veren yeni uygulama sayesinde üye iş yerleri hijyenik bir şekilde ödeme alabilecek.