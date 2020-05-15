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    HaberlerEkonomi Haberleri PTT'den para transferlerinde de iBAN kullanılacak
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    15.05.2020 - 09:07 | | DHA

    PTT'den para transferlerinde de iBAN kullanılacak

    Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) para transferleri zorunlu iBAN kullanımı kapsamına alındı.

    PTT'den para transferlerinde de iBAN kullanılacak

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan uluslararası banka hesap numarası hakkında tebliğe eklenen hüküm uyarınca, Avrupa ekonomik alanında yer alan ülkelerdeki hesaba yapılan para transferlerinde alıcıya ait iBAN'ın doğrulanması ve kullanılması zorunluğu kapsamına PTT de alındı.

    Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ'e eklenen maddede, "Bu Tebliğ hükümleri Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine de uygulanır" denildi.

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