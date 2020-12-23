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23.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

PTT’den yeni yıl için yüzde 25 indirim

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), yeni yılda avantajlı fırsat sunuyor.

PTT’den yeni yıl için yüzde 25 indirim

Yılbaşına özel düzenlenen kampanya ile 25-31 Aralık tarihleri arasındaki iş günlerinde bireysel müşteriler tarafından postaya verilecek yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 indirim uygulanacak.

PTT Tebrik kartı gönderme alışkanlığının yaygınlaştırılması ve unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri yeniden canlandırılması için yılbaşına özel tebrik kartları da hazırlandı. Hazırlanan özel tasarım kartları, birbirinden güzel dileklerinizi, sevdiklerinize ulaştıracak. Kartlar tüm PTT iş yerlerinden ücretsiz olarak alınabiliyor.

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