BİST101.5070.79EURO7.580.34USD6.98-0.03ALTIN382.98-0.24
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Putin: Daha önce hiç yaşanmamıştı
    ABONE OL
    29.04.2020 - 16:06 |

    Putin: Daha önce hiç yaşanmamıştı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel enerji piyasalarının daha önce de keskin dalgalanmalarla karşılaştığını ancak mevcut durumun bugüne kadar hiç yaşanmadığını belirtti.

    Putin: Daha önce hiç yaşanmamıştı

    Putin, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve ülkedeki enerji şirketlerinin temsilcileriyle video konferans sistemiyle toplantı yaptı.

    Toplantıda küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri değerlendiren Putin, "Son aylarda hem Rus hem de küresel enerji sektörü ciddi şoklarla karşı karşıya kaldı. Bu sistemik sorunlar ulusal sınırların ötesine uzanıyor." dedi.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiyi ve enerji talebini son derece olumsuz etkilediğini belirten Putin, "Küresel enerji piyasaları daha önce de keskin dalgalanmalarla karşılaştı ancak şu anda yaşanan durum daha önce hiç yaşanmamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

    Rusya'nın, enerji piyasalarını dengelemek için yabancı ortaklarla çözüm arayışını sürdüreceğini ifade eden Putin, "Enerji piyasaları ve ekonomideki olumsuz etkileri hafifletmek için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile bazı petrol üreticisi ülkeler (OPEC ) arasında varılan anlaşma gibi ortak çabalar gerekiyor." diye konuştu.

    Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği OPEC ve Rusya'nın önderliğindeki OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, 1 Mayıs'tan itibaren toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltma kararı almıştı.

      Rusya'daki Ebeko Yanardağı'nda patlama! Gökyüzünden kül yağdıRusya’nın Kuril Adaları’nda bulunan yanardağda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gökyüzüne dağılan küller, tüm kente yağdı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak 2020 MEB?

      Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak 2020 MEB?

      Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

      Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

      Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

      Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

      Kırmızı listedeki PKK'lı terörist kanserden ölmüş!

      Kırmızı listedeki PKK'lı terörist kanserden ölmüş!

      Sıradaki Haber