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    HaberlerEkonomi Haberleri Putin, Güvenlik Konseyi'nde ekonomideki durumu görüştü
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    20.03.2020 - 15:38 | | AA

    Putin, Güvenlik Konseyi'nde ekonomideki durumu görüştü

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında ülke ekonomisindeki gelişmeleri görüştü.

    Putin, Güvenlik Konseyi'nde ekonomideki durumu görüştü

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vladimir Putin'in Rusya Güvenlik Konseyini topladığını bildirildi.

    Toplantıda Rus ekonomisine dair gelişmelerin ele alındığına işaret eden Peskov, “Ülkedeki mevcut sosyo-ekonomik durumun yanı sıra, uluslararası piyasalardaki huzursuzluk ve kriz ortamı da ele alındı.” dedi.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik adımların da istişare edildiğini anlatan Peskov, “Ayrıca virüse yönelik etkin bir aşı bulunmasıyla ilgili çabalar da konuşuldu.” ifadesini kullandı.

    Brent petrolün varil fiyatı, çarşamba günü Mayıs 2003'ten bu yana ilk defa 25 doların altına inmişti.

    İletişim Başkanı Altun'dan videolu corona virüs önlemleri mesajıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadelede bazı ülkelerin uygulamalarını eleştirerek, Türkiye'nin güçlü sağlık sistemine ve sağlık çalışanlarına güvendiğini belirtti.
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