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    HaberlerEkonomi Haberleri Putin ile Veliaht Prens'ten kritik petrol görüşmesi
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    27.05.2020 - 19:54 | | AA

    Putin ile Veliaht Prens'ten kritik petrol görüşmesi

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri görüştü.

    Putin ile Veliaht Prens'ten kritik petrol görüşmesi

     

    Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi yaptı.

    Görüşmede, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üreticiler arasında varılan petrol üretim kısıntısı anlaşması ele alındı.

    OPEC adıyla bilinen ve 23 üyenin bulunduğu OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler, geçen ay aldıkları kararla üretimlerini 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar 10 milyon varil azaltma konusunda anlaşmışlardı.

    TBMM Başkanı Şentop'tan Demokrasi Adası açılışında önemli açıklamalar:TBMM Başkanı Şentop, Demokrasi Adası açılışında konuştu. Şentop, "Bugün bir araya gelerek yeni haliyle ziyaret ettiğimiz bu ada, 60 yıl önce işlenen siyasi ve hukuki cinayetin olay mahallidir." ifadelerini kullandı.
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