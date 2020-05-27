Putin ile Veliaht Prens'ten kritik petrol görüşmesi

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üreticiler arasında varılan petrol üretim kısıntısı anlaşması ele alındı.

OPEC adıyla bilinen ve 23 üyenin bulunduğu OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler, geçen ay aldıkları kararla üretimlerini 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar 10 milyon varil azaltma konusunda anlaşmışlardı.