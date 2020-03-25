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    HaberlerEkonomi Haberleri Putin konuştu Rus rublesi düşüşe geçti
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    25.03.2020 - 18:59 | | AA

    Putin konuştu Rus rublesi düşüşe geçti

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirleri açıkladığı konuşmanın ardından Rus rublesi değer kaybetti.

    Putin konuştu Rus rublesi düşüşe geçti

     

    Putin, televizyon kanallarından yaptığı halka hitap konuşmasında, Kovid-19’un yanı sıra petrol fiyatlarının da düşmesiyle zor günler geçiren Rus ekonomisiyle ilgili ülkedeki önlemleri duyurdu.

    Konuşmanın ardından Rus rublesi, dolar karşısında yüzde 1, avro karşısında yüzde 1,15 değer kaybederken, dolar/ruble 79 seviyesine, avro/ruble 85,45 yükseldi.

    Rusya'nın ana ihracat kalemi olan petrolün varil fiyatı şu an 26,30 dolardan işlem görüyor.

    Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, bugün yaptığı açıklamada, Rus ekonomisinin bu yıl büyümeyeceğini belirterek, “Tahminler şu anda hazırlanıyor ancak büyük ihtimalle Rus ekonomisi bu yıl küçülecek.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

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