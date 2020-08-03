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    HaberlerEkonomi Haberleri Qatar Airways, BA ve Iberia'yı kurtaracak
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    03.08.2020 - 15:07 | | AA

    Qatar Airways, BA ve Iberia'yı kurtaracak

    British Airways ve Iberia Airways'in sahibi olan İspanyol Airlines Group (IAG), hissedarlarından 2,75 milyar avroluk sermaye artırımı talep etti.

    Qatar Airways, BA ve Iberia'yı kurtaracak

    IAG'den yapılan açıklamada, grubun hissedarlarından 2,75 milyar avroluk sermaye artırımı talep edildiği, yüzde 25 ile grubun en büyük hissedarı konumunda olan Qatar Airways'in teklifi kabul ettiği belirtildi.

    Finansal kaynağın, grubun bilançosu ve likidite pozisyonunun düzeltilmesinde kullanılacağı bildirilen açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle hava yolu sektöründe yolcu talebinin 2023 yılına kadar salgın öncesindeki seviyesine ulaşmasının beklenmediği kaydedildi.

    "Şimdi cesur olmamız gerekiyor"

    Açıklamada görüşlerine yer verilen IAG Üst Yöneticisi Luis Gallego, yolcu talebinde toparlanmanın öncü işaretlerini gördüklerini belirterek, "Şimdi cesur olmamız ve IAG'nin mevcut krizden güçlenerek çıkmasını sağlamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

    Grubun önde gelen hissedarlarının, 8 Eylül'de toplanarak teklife ilişkin nihai oylarını kullanması bekleniyor.

    IAG'den nisan ayında yapılan açıklamada, grup şirketleri içerisinde uygulanacak yeniden yapılandırma kapsamında, British Airways'ten 12 bin kişinin çıkarılmasının planlandığı belirtilmişti.

    Yaklaşık 45 bin kişiyi istihdam eden British Airways, daha önce İngiliz hükümetinin maaş destek programından yararlanarak 22 bin 626 çalışanını izne çıkarmıştı.

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