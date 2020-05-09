QNB Finansbank’tan bayrama özel ihtiyaç kredisi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, bayramda nakit ihtiyacı olan müşterilerine 60 aya varan vade seçenekleri ve aylık yüzde 0,89’dan başlayan faiz oranlarıyla Bayrama Özel İhtiyaç Kredisi sunuyor.

8 Mayıs 2020 itibarıyla başlayan kampanya kapsamında, QNB Finansbank müşterileri şubelere gitmeye gerek olmadan internet veya Cep Şubesi’nden ya da 0850 220 8 573 numaralı Alo Kredi hattını arayarak fırsattan yararlanabilecek.

QNB Finansbank müşterisi olmayanlar ise "www.qnbfinansbank.com" adresinden ya da şubelerden Bayrama Özel İhtiyaç Kredisi’ne başvurabiliyor.