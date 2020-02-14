Raffles İstanbul’a prestijli ödül geldi

2019’u başarılı bir kapanışla bitirdiğini duyuran Raffles İstanbul, dünya turizm sektöründe ‘zirve’ ödüller arasında görülen listede Türkiye’den iki yıl üst üste yer alan tek otel oldu.

Raffles İstanbul Zorlu Center’dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Yüzde 81 doluluk

“2019’da yüzde 81 doluluk oranıyla pazar liderliğini yakalayan ve 5 yıllık bir otel için oldukça yüksek kabul edilen yüzde 38 tekrar eden misafir oranına sahip Raffles Istanbul, dünyada lüks seyahat noktalarıyla ilgili yaptığı derecelendirmelerle turizm sektörünün en prestijli otoritesi kabul edilen Forbes Travel Guide her sene düzenlenen ‘Star Rating’ listesinde önemli bir başarı elde etti.

Dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarını, büyük titizlikle değerlendirildiği listede geçen sene Türkiye’den ilk ve tek otel olarak yer alan Raffles başarısını bu yıl da devam ettirdi ve tüm dünyada önerilen 5 yıldızlı oteller arasında gösterilerek turizm sektörünün zirvesinde yer aldı.” Raffles İstanbul Genel Müdürü Christian Hirt, “Bu ödüller ülkemiz için gurur, ekibimiz için önemli bir motivasyon kaynağı” dedi.