Rapor Parası Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Rapor Parası Nasıl Hesaplanır?

Halk arasında rapor parası olarak bilinen iş görmezlik ödeneği, vatandaşların en sık araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bu ödenekten faydalanabilirsiniz için kişilerin bazı şartları taşıması gerekiyor.



En Basit Yöntem ile Rapor Parası Nasıl Hesaplanır?



Rapor parası almak isteyen çalışanın 3 aylık brüt geliri ve 3 aylık prim günleri ayrı ayrı hesaplanır. Daha sonra da 3 aylık brüt geliri son 3 aylık prim gününe bölünür. Bu hesaplama sonucu çıkan sayı ile raporlu olunan gün sayısı çarpılır. Çıkan sayıdan da ilk iki gün çıkarılır. Bu çıkarma işleminin yapılmasının sebebi ise, işverenin zaten 2 gün kesinti yapmamasından kaynaklanır.



Rapor Parası Almanın Şartları



İş görmezlik raporu almak için vatandaşların gerekli şartları taşıması gerekiyor. Bu ödeneği talep edip alabilmek için çalışan kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında 4A ve 4B grubunda çalışıyor olması gerekir.



Hastalık, gebelik, iş kazası geçiren hastaların iş yapmasına engel sayılabilecek durumlardan ötürü iş yerine gidememeleri durumlarda talep ettikleri rapor parasına bazı şartlara göre alabiliyorlar. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre iş görmezlik raporu alabilmek için gereken şartlar;

● İş kazası, meslek hastalığı ve gebelik nedenlerinden biri nedenli ile geçici olarak iş görmezliğe uğranılması,

● Sosyal güvenlik kurumu tarafından yetki verilmiş hekim ve sağlık kurullarından rapor almaları gerekir.

● Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmadan kendi adına ve kendisi için çalışan çalışanlara geçici iş görmezlik ödeneği ödeyebilmesi için prim borcunun olmaması ve yatarak tedavi olmaları nedeni ile iş görmezliğe uğramamaları gerekir.

● Sigortalıların hastalık nedeniyle iş görmezlik ödeneğinden faydalanabilirler için iş görmezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta bildirimi yapmış olması gerekir.