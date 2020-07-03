Rayda atak var

Karaismailoğlu, dün Sabiha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı (metro inşaatı) incelemesi yaptı. Ulaşım ve demir yolu ağının önemini vurgulayan Karaismailoğlu şöyle konuştu:



“Pendik Tavşantepe Metro İstasyonu’ndan başlayıp Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sona eren 7.5 kilometrelik şehir içi metro hattının şantiyesinde incelemelerde bulunuyoruz. Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki metro hatında 4 tane istasyonumuz var. İnşallah çalışmaları tamamlayıp 2021 yılı sonuna doğru hizmete almayı ve yolcu taşımayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor. Pendik Tavşantepe İstasyonu, Kartal Metro Hattı’nın bir parçası. Kadıköy’den binen bir vatandaşımız aktarmasız olarak Sabiha Gökçen Havalimanı’na kadar gelecek. Bunun devamında Pendik Marmaray İstasyonu’ndan Sabiha Gökçen bağlantısı da kısa zamanda bitirilirse, o belediye tarafından yapılıyor, yine Ankara’dan Marmaray’la gelen bir yolcunun Sabiha Gökçen Havalimanı’na erişimi metroyla sağlanmış olacak.”



Hızlı tren yayıldı



Bakan Karaismailoğlu, sene bitmeden Sivas hattını da işletmeye alacaklarını kaydederek, “Konya Karaman arasını işletmeye alacağız, yolcu taşıyacağız. Bunun yanında Ankara - İzmir, Bursa - Yenişehir - Osmaneli, Adana - Mersin - Osmaniye - Gaziantep hızlı tren hatlarımızda da çalışmalar devam ediyor. Projesini tamamladığımız hatlar var, onlarla da ilgili finansman ve ihale çalışmalarımız devam ediyor” dedi.



Karaismailoğlu, Gebze OSB - Darıca Sahil Yolu Metrosu’na ilişkin ise, “Hedefimiz 2023’ün mayıs ayında burayı tamamen hizmete açmak. 15.5 kilometrelik kısmın D - 100’ün kuzeyindeki kesimini ilk önce tamamlayıp 2022 yılı içerisinde 8 istasyonu faaliyete almayı hedefliyoruz. 2023 mayısına kadar da TCDD Gar İstasyonu ile sahil arasındaki 4 istasyonluk kesimi faaliyete alma hedefimiz var” diye konuştu.



Gebze OSB - Darıca Sahil Yolu Metrosu şantiyesinde de incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarıyla şehirleri birbirine bağlarken, şehir içi metrolarla da hızlı trenlerin buralarla olan entegrasyonlarını sağladıklarını söyledi. Projenin 11 istasyonu bulunduğunu belirten Karaismailoğlu “Çalışmalar başladı, kamulaştırma işlemleri tamamlanmak üzere. Önümüzdeki günlerde çok daha hızlı bir şekilde devam edecek” dedi.



Metro araçları yerli ve milli



Bakan Karaismailoğlu, Gebze OSB - Darıca Sahil Yolu Metrosu’nun sanayi bölgelerini şehirle bağlayacağını ifade ederek, hat için planlanan araçların yerli üretim olacağını aktardı. Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:



“Buranın raylı sistem metro araçlarının ihalesi de bu ayın 22’sinde yapılacak. İnşallah tamamı yerli üretim olacak metro araçları bu hatta çalışacaklar. Onunla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor, ihalesini yapıp imalatları tamamladıktan sonra, bu hatla birlikte metro araçları da yerli ve milli olacak.”