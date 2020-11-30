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30.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

‘Reforma katkı sunmak isteriz’

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu,ekonomi ve hukukta reforma her katkıyı sağlayamaya hazır olduklarını belirterek, “Vergi sistemimizin sade, anlaşılabilir bir yapıda ve vergi yasalarının hukukun genel kurallarına uygun olması, vergi adaletinin sağlanması temel beklentimizdir. Bu kapsamda yüksek oranda vergilemelerden, çifte vergi tartışmalarına konu olacak şekilde ÖTV üzerinden KDV alınmasından vazgeçilmeli” dedi.

‘Reforma katkı sunmak isteriz’

Kartaloğlu, AA’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan ekonomi ve hukukta reforma ilişkin konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün ekonomi ve hukukta reform niteliğinde adımlar atılması için iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmesini son derece önemli bulduklarını ifade eden Kartaloğlu, “Yapısal reformların mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini ve TÜRMOB olarak her türlü fikri desteği sağlayacağımızı belirtmek isterim” diye konuştu.

 

Tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladıAydın'ın Nazilli ilçesinde, Ümit D. (25), tartıştığı kız arkadaşı Rüya Yılmaz'ı (23) sokak ortasında bacağından bıçaklayarak yaraladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ümit D.'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ben gururluyum, yapmayın etmeyin memleketten gidin dedim bıçakladım" ifadelerine yer verdiği görüldü.
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