‘Reforma katkı sunmak isteriz’

Kartaloğlu, AA’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan ekonomi ve hukukta reforma ilişkin konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün ekonomi ve hukukta reform niteliğinde adımlar atılması için iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmesini son derece önemli bulduklarını ifade eden Kartaloğlu, “Yapısal reformların mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini ve TÜRMOB olarak her türlü fikri desteği sağlayacağımızı belirtmek isterim” diye konuştu.