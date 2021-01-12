Rekabet Kurulu mercek altına aldı

Rekabet Kurulu, 11 Ocak tarihli kararıyla, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu konusunda, Facebook ve WhatsApp’ın Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açtı.

‘Zarar doğurabilir’

Kurul açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Son günlerde, WhatsApp kullanıcılarına, WhatsApp kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncelleneceğine ilişkin bilgilendirme yapılmış, söz konusu bilgilendirmede kullanıcıların WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için WhatsApp verilerinin Facebook şirketleri ile paylaşılmasına onay vermeleri gerektiği, aksi halde 8 Şubat 2021’den itibaren WhatsApp’ı kullanamayacakları belirtilmiştir.

Alınan kararda ayrıca söz konusu uygulamalarının soruşturma sonucunda alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini haiz olduğundan 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesi çerçevesinde geçici tedbir alınması ve bu kapsamda Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi gerektiğine karar verilmiştir.”

Öte yandan Kişisel Verileri Koruma Kurulu da (KVKK), WhatsApp’ın, “zorunlu güncelleme” kararını bugünkü toplantıda ele alacak.