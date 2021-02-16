Rekabet Kurulu’ndan WhatsApp kararı

Kararda dava konusunun, Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşullara ilişkin, 4054 sayılı kanun kapsamında geçici tedbir alınması olduğu belirtildi.

Sömürücü ve dışlayıcı

Söz konusu uygulamanın rekabet hukuku bakımından sömürücü ve dışlayıcı birtakım etkilere neden olabileceğinin görüldüğü belirtilen kararda, WhatsApp verilerinin kapsam ve öneminin vurgulanmasında fayda görüldüğü, uygulamanın kullanıcılara ait mesaj içerikleri, konum, profil fotoğrafı, grup bilgilerinin yanı sıra kullanıcıların cihazlarında yüklü diğer bilgilere de erişim sağlayabildiğine işaret edildi.

Bunların rehber, galeri gibi bilgilerle sınırlı kalmadığı, cihazda yüklü diğer uygulamalarda kullanılan verilerin de kısmen erişilebilir olduğu endişesinin de bulunduğu vurgulanan kararda, ayrıca kullanıcılara getirilen yükümlülüğün tam olarak açıklanmadığının da görüldüğü belirtildi.

Kararda Facebook’ta kişilerin kapalı bir grubun tamamına açacakları bilgileri paylaşmaktayken WhatsApp’ta daha küçük gruplarda daha özel veya ticari sır içerebilecek verilerin paylaşılabildiğinin de altı çizildi.

Durdurduğunu bildirecek

Halihazırda Facebook tarafından WhatsApp kullanıcılarının bir kısmına 8 Şubat 2021’den itibaren verilerinin başka hizmetler için kullanılacağına dair bilgilendirmenin yapıldığının bilindiği belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi: “Bu durumda kullanıcıların bir kısmının bu koşullara onay vermiş olması da oldukça muhtemeldir.

Dolayısıyla ilgili geçici tedbir kararının Facebook tarafından sunulan bu yeni kullanım koşullarını kabul eden kullanıcılar da dahil olmak üzere Türkiye’deki tüm kullanıcılar bakımından geçerli olması gerekmektedir. Bu nedenle Facebook’un, Türkiye’de bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara, veri paylaşımını içeren yeni kullanım koşullarını durdurduğunu bildirmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.”