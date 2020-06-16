Rekabete ‘Avrupa’ normu

Düzenleme ile AB mevzuatında olan taahhüt ve uzlaşma müesseseleri ilk kez Türkiye’nin rekabet mevzuatına kazandırılacak.

26 yıl sonra

Teklifle, 1994’te kabul edilen ve Rekabet Kurumu’nun oluşturulduğu 1997’den bu yana uygulanan 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da kapsamlı değişiklikler öngörülüyor. Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, kanunun modernize edilerek, Rekabet Kurumu’nun etkinliğinin artırılacağını, mal ve hizmet piyasalarında rekabetin geliştirilmesiyle ekonominin daha sağlıklı işletileceğini kaydetti. Tüfenkci, “Teklif, AB mevzuatıyla uyumlu biçimde üç yeni araç getiriyor. Böylece Rekabet Kurumu’nun, tüketici refahında daha çok etki doğuran ihlallere odaklanabilmesi hedefleniyor” dedi.

Testler değişecek

Düzenleme özetle şu yenilikleri getiriyor:

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un, “birleşme veya devralma” bölümünde değişiklik yapılıyor. “Hâkim durum testi” yerine AB hukukunda uygulanan, “etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması testi” getiriliyor.

Bir ya da birden fazla teşebbüsün, başta hakim durum yaratılması ya da mevcut bir hakim durumun güçlendirilmesi olmak üzere, herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri hukuka aykırı ve yasak olacak.

Teklifle özellikle kartellerin ortaya çıkarılmasında hayati önemi haiz olan yerinde inceleme yetkisinin kapsamı da belirginleştiriliyor. Buna göre kurum “defterleri, fiziki ve elektronik ortam ile bilişim sistemlerinde tutulan her türlü verileri ve belgeleri inceleyebilecek, bunların kopyalarını ve fiziki örneklerini alabilecek.

Rekabet hukuku mevzuatına, AB mevzuatında olan taahhüt ve uzlaşma müesseseleri kazandırılacak. Kurum, hakkında soruşturma açılan taraflara, ihlalin varlığını ve kapsamını kabul ettikleri uzlaşma metni sunmaları için kesin bir süre verecek. Uzlaşma usulü sonucunda idari para cezasında yüzde 25’e kadar indirim uygulanabilecek.