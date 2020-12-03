Rekor başvuruyla spora tam destek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, proje destekleriyle, üreten, fikir geliştiren, ihtiyaçlara yönelik öncü bir rol üstlenmek isteyen, dünyaya karşı kendini sorumlu hisseden bütün gençlerin yanında olduklarını vurguladı. Bakan Kasapoğlu, bu yıl Gençlik Projeleri Destek Programı çağrısına, 4 binin üzerinde rekor başvuru geldiğini ve bu projeler içinden 765 projeye destek vereceklerini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gelenekselleşen Gençlik Projeleri Destek Programı çağrısına bu yıl rekor başvuru geldi. Bakanlık, kişi ve sivil toplum kuruluşlarından gelen 4 binin üzerinde proje başvurusundan 765 tanesine, 25 bin TL ile 350 bin TL arasında mali destek vererek, toplam 90 milyon TL proje desteği sağlayacak.

Yoğun talep üzerine

Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı çağrısına çıktıklarında 35 milyon TL olarak açıkladıkları desteği yoğun talep üzerine 90 milyon TL’ye yükselttiklerini kaydetti. Kasapoğlu, 4 binin üzerinde rekor sayıda proje başvurusu gelmesi üzerine bu kararı aldıklarını dile getirdi.

Program kapsamında 765 projeye 25 bin TL ile 350 bin TL arasında mali destek verilerek toplam 90 milyon TL proje desteği sağlanacağını kaydeden Kasapoğlu, Gönüllülük, Kişisel Gelişim, Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor, Kitap Kahve, Kültür ve Sanat, Yenilikçi Fikirler, Çevre ve Hayvanların Korunması olmak üzere 8 başlıkta çağrıya çıktıklarını hatırlattı.

‘Fikrin varsa gel’ çağrısı

Bakan Kasapoğlu, bakanlık olarak gençlere sadece moral motivasyon değil, gerektiğinde finansal destekde verdiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

“Gençler bizim yarınlara olan yürüyüşümüzde, güçlü Türkiye iddiamızda en büyük en büyük gücümüz. Gençlerimizin işlerini kolaylaştırmak bakanlık olarak bizim görevimiz. Maddi manevi tüm desteğimizle her zaman gençlerimizin yanındayız. Gençlerimizin yarınlara daha donanımlı, daha güçlü hazırlanmaları adına girişimci gençler olarak yetişmeleri için her türlü çabayı sarf ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Gerek Bakanlık, gerekse de diğer kurumlarla işbirliği halinde proje destekleri veriyoruz. Gençlerimize, ‘Fikir senden, destek bizden’ diye seslenerek, ‘fikrin varsa gel’ diyoruz. Gençlerimize gerek bireysel anlamda gerekse de sivil toplum kuruluşları olarak desteklerimiz sürecek. Fikri olan gençlerimizin her daim yanında olduğumuzu bilmelerini isterim.”

Sonuçlar nasıl öğreniliyor?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, proje teklifi sunan proje yürütücülerinin başvuru sonuçlarını https://gpdp.gsb.gov.tr/ linkinden sorgulayabilecekleri bildirildi.

Açıklamada, “Ayrıca proje koordinatörünün tanımlı e-posta adresine bildirilir. Desteklenmesi uygun görülmeyen proje teklifleriyle ilgili e-posta ile bildirim yapılmaz. Bakanlık tarafından projesinin desteklenmesi uygun bulunan proje yürütücüleri sözleşme imzalanması için gereken evrakların hazırlanması, proje eğitimi, bütçe revizyonu ve sözleşme imzalama işlemlerini içeren program konusunda ayrıca bilgilendirilecektir” denildi.