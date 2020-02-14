Rekor üstüne rekor

Türk Telekom 2019’da yüzde 15.8 büyüme ile 23.7 milyar TL gelir elde ederek son 11 yılın rekor gelir artışına imza attı. Şirket, 2019’da 2.4 milyar TL ile son 7 yılın en yüksek net kârına da ulaştı.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “2019’u rekor büyüme ve yüksek kârlılıkla kapattık. Türkiye’nin en yüksek teknoloji ve altyapı yatırımını yapıyoruz. Sadece 2019’da 3.2 milyon yeni haneyi fiber erişimimizle kapsadık.

Son 10 yılda 10 katına çıkardığımız güçlü fiber altyapımızla 5G’ye en hazır operatör konumundayız. 2020’de müşteri deneyimini daha da ön plana çıkararak milli teknoloji dönüşümünün her adımında var olmayı sürdüreceğiz” dedi. Önal, bu yıl 5.8 milyar TL’lik yatırım yapmayı planladıklarını da açıkladı.

Çırağan Sarayı’nda basınla bir araya gelen Önal Türk Telekom’un 2019 sonuçlarını ve 2020 beklentilerini paylaştı. Geçen yıl Türk Telekom’un gelirinin yüzde 15.8 artışla 23.7 milyar lira, FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) göstergesinin de yüzde 32.4 yükselişle 11.2 milyar lira olduğunu aktaran Önal, şunları söyledi:

“Böylece hem gelir, hem FAVÖK artışında 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek seviyeyi yakaladık. Bu performansta faaliyetlerimizin ana kolları mobil ve sabit genişbant segmentlerindeki yıllık yüzde 18 ve yüzde 20 gelir büyümesi etkili oldu.”

Yıl boyu yeni abone kazanımının yanı sıra satış geliri ve FAVÖK kârlılığında yüksek artış elde ettiklerini vurgulayan Önal, böylece 2019’da 2.4 milyar TL ile son 7 yılın en yüksek net kârını açıkladıklarını söyledi.

Yatırımlara devam

Önal, Türk Telekom’un yatırım harcamalarının da 2019’da yüzde 20.9 artışla 4.9 milyar liraya yükseldiği bilgisini verdi.

Geçen yıl 1.8 milyon net abone kazanımıyla toplam abone sayılarını 47.8 milyona taşıdıklarını belirten Önal, geçen yıl sonu itibariyle Türk Telekom’un fiber şebekesiyle ulaştığı hane halkı sayısının 3.2 milyon artarak 21.9 milyona, mobil abone sayısının ise 1.4 milyon net yükselişle 22.9 milyona çıktığını vurguladı.

2020 güçlü büyüme yılı

Ümit Önal, 2020’ye ilişkin öngörülerini de şöyle anlattı:

“Elde ettiğimiz başarıların, Türkiye için ekonomik göstergelerin olumlu olduğu 2020’de de devam etmesini bekliyoruz. Bu yıl satış gelirlerimizdeki büyümeyi yıllık yüzde 14, FAVÖK’ü 12.4 milyar lira ve yatırım harcamalarımızı 5.8 milyar lira seviyesinde öngörüyoruz. 2020’de kapasite artışının yanı sıra hizmet kalitemizi daha da yukarı taşımaya, müşteri deneyimini iyileştirmeye ve hızlı geri dönüşü olan yatırımlara odaklanacağız.”

Adım adım 5G

Ümit Önal, son 5 yılda mobil pazar paylarını 5 puan artışla yüzde 28’e çıkardıklarını ve pazar paylarını kârlı bir şekilde yüzde 30’un üzerine çıkarma hedefine daha da yaklaştıklarını vurguladı. 5G’deki öncü konumlarını sürdürdüklerini belirten Önal, “LTE baz istasyonlarımızın yarısına 5G’nin yapı taşı fiberi ulaştırdık. 5G test şebekesinde saniyede 2.9 gigabit üzeri hızla 5G’de dünya hız rekoru kırdık” dedi.