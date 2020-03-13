Resesyon nedir? Corona virüsü dünya ekonomisinde resesyona neden olur mu?

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle ABD başta olmak üzere piyasalarda sert çöküşler yaşanmaya devam ediyor. ABD borsalarının dün yaşadığı sert çakılmanın ardından Corona virüsü resesyona neden olur mu sorusu gündeme geldi. Uzmanlar corona virüsü tehdidi nedeniyle ilerleyen haftalarda resesyon yaşanabileceğini duyururken vatandaşlar Resesyon nedir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Resesyon nedir, neden olur?

RESESYON NEDİR?

Resesyon, makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur. Ekonomide durgunluk olarak da adlandırılabilir.Uzun bir resesyon ekonomik çöküş olarak isimlendirilir