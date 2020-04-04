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    04.04.2020 - 10:26 | | İHA

    Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor

    Türkiye'nin Ordu-Giresun Havaalanı'ndan sonra denize dolgu yapılarak inşa edilen 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı inşaatında yüzde 64 fiziki gerçekleşme sağlandı.

    Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor

    3 kilometre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pistin yer alacağı Rize-Artvin Havalimanı inşaatında yüzde 64 seviyelerinde ilerleme kaydedildi. 297 iş makinası ve 665 işçinin 24 saat aralıksız çalıştığı Rize-Artvin Havaalanı inşaatında 2 adet taş ocağından dolgu için malzeme taşınıyor. Dolgu alanında sadece taş, toprak, kaya gibi dolgu malzemesi kullanılmamakla beraber günlük 30 adet üretilebilinen, toplam ağırlığı 45 ton olan beton x bloklarının da içerisine yer aldığı malzemeler ile günde 120 bin ton dolgu işlemi yapılıyor. Dolgu işlemi sadece iş makineleriyle bu iş için özel dizayn edilmiş gemilerle gerçekleştiriliyor. 7 bin 300 metre mendirek ile önce akıntı en aza indirilerek dolgu işlemi yapılıyor. İşin yüzde 90’lık kısmını kapsayan 2 milyon 600 bin metrekare toplam dolgu alanında 85 milyon 500 bin ton dolgu yapılması planlanıyor. Bugüne kadar ise planlanan dolgusunun 56 milyonu gerçekleştirildi.

    Kule ve terminal binasının yapımına başlandı

    Üst yapı ihalesi bittikten hemen sonra kule kazıkları çakılan Rize-Artvin Havalimanında terminal binası taban dolgusu ise devam ediyor.
    Dolgu çalışmalarına 2017 yılının şubat ayında başlayan ve 2022 yılının Ocak ayında bitmesi planlanan havalimanı inşaatında çalışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim 2020 yılında kullanıma açılması talimatı sonrasında hızlanırken, bu talimatın üzerine günde sadece 60 ton olan dolgu dökümü bir anda yüklenici firma tarafından 120 bin tonlara çıkartıldı.

    Trabzon Havalimanı’na alternatif olacak olan havalimanı Karadeniz yaylalarının turizm açısından ulaşılabilirliğini de daha kolay hale getirilecek. Aynı zamanda Rize-Artvin Havalimanı bölgeye lojistik ve ticaret olarak da büyük katkı sağlayacak. Havalimanında sivil apronların yanı sıra askeri apronlarda yer alacak.

    İstanbul çıkışı kapatıldı! Polis denetim gerçekleştiriyorİçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle İstanbul ile birlikte 29 büyükşehir ve akciğer hastalığının en fazla görüldüğü Zonguldak'ın giriş ve çıkışları kapatıldı. Megakent İstanbul'a 00.00 itibariyle araçlar, genelgede istenilen belgeleri göstermek zoruyla şehre girebilirken genelgeye aykırı olan otomobiller il sınırından geri çevrildi. Gece boyunca devam eden denetimlerin sabahın ilk saatlerinde de sürdü.
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