Rize sahiline 5 yıldızlı otel

Cengiz Holding tarafından 2017 yılında yapımına başlanan Ricosta Hotel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla cumartesi günü yapılacak törenden sonra faaliyete geçecek.

Otel özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde turizm sektöründe stratejik bir öneme sahip olacak. Trabzon Havalimanı’na 60, Rize-Artvin Havalimanı’na ise 32 kilometre uzaklıktaki otel, yayla turizminde ilk durak noktası olarak da yerli turizme katkı sunacak.

138 oda ve 300 yatak kapasitesine sahip Ricosta Otel, denize sıfır konumuyla dikkat çekiyor. Ricosta Hotel Genel Müdürü Necdet Vural, “Otelimiz Rize merkezde bulunuyor. Trabzon Havaalanı’na 60 kilometre, Ayder Yaylası’na 90 kilometre ve Uzungöl’e 63 kilometre uzaklıktayız. Bu özellikleri ile hem yayla turizminde ilk adım olacağız hem de iş dünyası tarafından da tercih edileceğiz” dedi.