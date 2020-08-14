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    14.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Rize sahiline 5 yıldızlı otel

    Rize sahilinde 2017 yılında yapımına başlanan ve 160 milyon liraya mal olan 5 yıldızlı Ricosta Hotel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile hizmete açılıyor. 300 yatak kapasitesine sahip otel turizm açısından bölgede önemli bir eksikliği kapatması beklenirken yaklaşık 100 kişiye de istihdam sağlayacak.

    Rize sahiline 5 yıldızlı otel

     

    Cengiz Holding tarafından 2017 yılında yapımına başlanan Ricosta Hotel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla cumartesi günü yapılacak törenden sonra faaliyete geçecek.

    Otel özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde turizm sektöründe stratejik bir öneme sahip olacak. Trabzon Havalimanı’na 60, Rize-Artvin Havalimanı’na ise 32 kilometre uzaklıktaki otel, yayla turizminde ilk durak noktası olarak da yerli turizme katkı sunacak.

    138 oda ve 300 yatak kapasitesine sahip Ricosta Otel, denize sıfır konumuyla dikkat çekiyor. Ricosta Hotel Genel Müdürü Necdet Vural, “Otelimiz Rize merkezde bulunuyor. Trabzon Havaalanı’na 60 kilometre, Ayder Yaylası’na 90 kilometre ve Uzungöl’e 63 kilometre uzaklıktayız. Bu özellikleri ile hem yayla turizminde ilk adım olacağız hem de iş dünyası tarafından da tercih edileceğiz” dedi.

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