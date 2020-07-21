Rus medyası duyurdu: Türkiye’ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur

Rusya medyasından Kommersant, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle durdurulan uçuşların yeniden başlaması halinde, Rusya’dan Türkiye’ye gidecek turist sayısının 4 milyonu bulabileceğini duyurdu.
Kommersant, 2019 yılında bu sayısının 7 milyon olduğunu, geçtiğimiz haftalarda en çok rezervasyon yapılan yerin Türkiye olduğunu kaydetti. Rusya’da online rezervasyon yapılan tur şirketlerinin internet sitelerinde de en çok aranan ülkenin Türkiye olduğu bildirildi.
Öte yandan gazetedeki haberde, Rus turistlerin Belarus üzerinden Türkiye, Arnavutluk ve Mısır’a tatil yapmaya gittiklerini bildirdi.
Son dakika! Adana Adliyesi'nde silahlı kavga!Son dakika gelen habere göre; Adana Adliyesinde davalı taraf arasında yaşanan olayda bir kişi silahını sarıldı. Adliye girişinde silahını ateşleyen kişi, 3'ü çocuk çok sayıda kişiyi yaraladı. Polis olaya hızla müdahale etti. Yaralılar gelen ambulanslarla hastenelere kaldırıldı.