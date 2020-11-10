Rus ve Ukraynalılar kayak için geliyor

Kış turizminde yaygınlaşan erken rezervasyon devam ediyor. İndirim ve çeşitli ödeme kolaylıkları sağlanan bu dönemde, kayak ve termal otellerin ağırlığı görülüyor. Koronavirüs salgını gölgesinde geçecek bu kış boyunca yerli turistin erken rezervasyonda ‘son dakikacı’ olduğu görülüyor. Pek çok ülkenin halen sınırları kapalı ve uçuş kısıtlamaları devam ederken, yerli turistin yurt içindeki seçenekleri daha fazla değerlendireceği tahmin ediliyor. Yabancı turist olarak Ukraynalı ve Rusların yoğun rezervasyon yaptırdıkları görülüyor. Erciyes, Palandöken, Kartalkaya, Ilgaz, Kartepe kayak merkezleri talepte öne çıkarken, Afyon, Yalova, Sapanca’da termal ve doğa otellerine de ilgi var.

İptal kaygısına çözüm

Salgının etkisinin devam etmesiyle yerli turist rezervasyonlar konusunda ‘erteleme/iptal kaygısı’ taşıyor. Tur operatörleri bu hassasiyeti göz önünde tutarak düzenlemeler yaptıklarını belirtiyor. Setur Yurtiçi Operasyon Müdürü Serhat Günay, “Pandemi ile beraber tatil alışkanlıklarında değişimler görmeye başladık. Son dakika rezervasyonlarda epeyce artış var ve metropollere yakın destinasyonlarda son dakika yer bulmak zor olabiliyor. Biz iptal ve değişikliklerde misafirlerimizin taleplerini en hızlı şekilde yerine getiriyoruz. Misafirlerimiz ileriye dönük rezervasyonlarda çok daha rahat hareket edebiliyor” dedi. Günay, erken rezervasyonda yüzde 30’a varan indirim ile 18 aya varan taksitlerle ödeme kolaylığı sunulduğunu da aktardı. Termal ve doğa otellerine talebin arttığını anlatan Günay, rezervasyonların geçmiş yıllara nazaran hafta içine de yayıldığını kaydetti.

Yerler ayrılıyor

Türkiye’nin global turizm pazarında öne çıkan markası olan Kayseri Erciyes, pandemiye rağmen yabancı rezervasyonlarıyla dolacak gibi görünüyor. Türkiye’yi pandemi boyunca güvenli bir tatil destinasyonu olarak değerlendiren Ukraynalı ve Rus turistler, bir seyahat kısıtlaması olmazsa mevcut durumda kapıların açık olduğu Türkiye’de kış tatili için de yoğun olarak rezervasyon yaptırmaya devam edecek. Radisson Blu Hotel Kayseri Genel Müdürü Menderes Karaküçük, “Kayak merkezlerinde önemli bir gelişme var. Rusya ve Ukrayna hükümetleri bu dönemde sadece Türkiye’ye girişe izin verecek. Avrupa’da zaten çoğu ülkenin seyahat kısıtlaması var. Tropikal bölgelerde de yasaklar var. Öyle ki, iki ülkede de daha önce hiç kayak turizmine girmemiş acenteler yer alıyor. Birkaç acente Kayseri’ye charter uçuşlar koydu. İyi bir sezon olacak” diye konuştu.

Bulgaristan ve Makedonya tercih ediliyor

Bu kış yurt dışı rotası yerli turistler için oldukça sınırlı. Jolly’den yapılan açıklamada, Bulgaristan’ın en iyi kayak merkezleri olarak bilinen Bansko ve Pamporova’ya, Kuzey Makedonya’da Mavrovo’ya kayak turları olduğu belirtildi. Turlarda yüzde 50 kapasite sınırı ve salgın tedbirleri üst seviyede sağlanıyor. Bulgaristan ve Kuzey Makedonya’ya giriş ve çıkışta test ve karantina şartı aranmadığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Türkiye’de tatil yapmak isteyenler için Sapanca, Ağva, Abant, Bolu, Yalova, Afyon ve Bursa’daki oteller ön plana çıkıyor. Kayak merkezlerine talep giderek artıyor.”