Ruslar geliyor

Türkiye ile Rusya karşılıklı uçuşların başlatılması konusunda dün itibarıyla mutabakat sağladı. Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke olan Rusya için gelen bu açıklama, özellikle turizm ve ticaretin merkezinde Ruslar olan Antalya’yı çok sevindirdi. Uçuşlar sayesinde sezonda turizm hareketinin artması, kasım sonuna kadar tesis doluluklarının belli bir seviyeye ulaşması bekleniyor. Sektör temsilcileri, Türkiye’de ‘güvenli turizmle’ ilgili alınan üst düzey önlemlere dikkat çekerken, havalimanlarında yer alan test merkezlerinin de çok iyi hizmet verdiğini belirtiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde normalleşme dönemine girilmesiyle atılan adımlar kapsamında 11 Haziran itibarıyla 31 ülkeyle seferlere başlandığını hatırlatarak, “Bugün itibarıyla Rusya ile de uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık” açıklamasını yaptı.

11 Haziran tarihi itibarıyla 31 ülkeyle seferlerin yeniden başlatılmasının yanı sıra 20 ülkeyle de görüşmeler devam ediyordu. Rusya’nın da dahil olmasıyla yeniden sefer başlatılan ülke sayısı 32’ye yükseldi.

Charter’lar başlıyor

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, sektörün tüm paydaşlarının tedbirlerle, aldıkları eğitimlerle turist ağırlamaya hazır olduğunu hatırlattı. Atmaca, özellikle Ruslar tarafından Türkiye’de tatil yapmak için çok büyük bir talep olduğunu anlatırken şöyle konuştu:

“Artık uçuşların yapılmasını bekliyorlardı. Yıllardır Türkiye’de tatil yapıyorlar. Uçuşlar hızla dolup taşacaktır. Kalan sezon kasım sonuna kadar dolu geçebilir. Ruslar için Türkiye vazgeçilmez. 25 Temmuz itibarıyla da Anex Tour, Odeon Tours/Coral Travel, Pegas Touristik charter uçuş programlarını yaptı.”

‘Müjdeli haber’

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, ‘müjdeli bir haber’ olarak belirttiği Rusya uçuşlarının başlamasının, bu zorlu süreçte çok önemli bir adım olduğuna dikkat çekti. Bağlıkaya şunları söyledi:

“Ülkemizin en çok turist ağırladığı pazar olan Rusya, sektörümüz açısından stratejik bir önem taşımakta, başta Akdeniz ve Ege bölgelerimiz olmak üzere ülke turizmimizin gelişimi açısından lokomotif görevi görmektedir. Rus misafirlerimizi bugüne kadar olduğu gibi yine ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyacak; keyifle ve güzel anılarla dönmeleri için elimizden geleni yapacağız. Bu süreçte, AB ülkelerinin de bir an önce ülkemize olan seyahatleri başlatacaklarına inanıyor, TÜRSAB olarak ülke turizmimiz ve ekonomisi için canla başla çalışmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum.”

DÜNYADA ‘GÜVEN’ SAĞLIYOR

Güvenli Turizm Sertifikasyon programı başta olmak üzere, Türkiye’nin salgın sürecindeki başarısı ve turizmdeki hizmet kalitesiyle dünyada güven oluşturduğuna vurgu yapan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat sayesinde uçuşların gelecek günlerde başlamasını beklediklerini söyledi. Çorabatır, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Karşılıklı mutabakat açıklamaları Rusya’dan turizm hareketi başlaması konusunda bizleri ümitlendirdi. Türkiye, güvenli turizm çalışmaları ve hizmet kalitesiyle dünyanın gözde turizm merkezlerinden olmaya devam edecek. Ülkelerden aldığımız dönüşler moral kazandırıyor.”

‘ASIL NORMALLEŞME’

Özellikle Antalya bölgesi için turizmde ‘normalleşmenin’ Rusya ile başlayacağını vurgulayan TÜRSAB Batı Antalya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin, “Antalya bölgesi yüzde 80 ve üzeri olarak Rusya kaynaklı turistle canlılık kazanıyor. Ukrayna’dan da iyi bir turist akışı var. Aldığımız iyi haberlerle umutlarımız yeşerdi” dedi. Bölgedeki tesislerin bir kısmı açılırken, bir kısmı da açılışlarını yapıyor. Bölgedeki otel genel müdürlerinden Murat Yılmaz Zeren, “Şu an her şey pozitif görünüyor. Rusya açıklaması bizleri çok mutlu etti. Bizim için açılan her pazar, bu dönemde bir can suyu” dile konuştu.

ALMANLAR EGE’YE GELİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress, Almanya’nın önde gelen turizm acentelerini 16-19 Temmuz’da İzmir ve Kuşadası’nda ağırlayarak, Türkiye’nin güvenli tatil seçeneklerini tanıtacak. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, “Türkiye, turizmde gücünü koruyor” dedi.

SunExpress CEO Yardımcısı Ahmet Çalışkan ayrıca, Almanya’nın önde gelen seyahat profesyonellerinin 23-26 Temmuz tarihlerinde ise Antalya’da ağırlanacağını açıkladı.

TÜRKSAT’ta 15 Temmuz anması





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜRKSAT’ın Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı’na katıldı. Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, “Milletimiz, Türkiye’de artık darbeler defterinin kapandığını tüm dünyaya gösterdi” ifadesini kullandı. TÜRKSAT’ın çalışmalarını başarılı ve kesintisiz bir şekilde sürdürerek uydu yayıncılığında uluslararası alanda önemli bir aktör olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, haberleşme uyduları TÜRKSAT 5A’nın 2020’nin son çeyreğinde, TÜRKSAT 5B’nin ise 2021’nin ikinci çeyreğinde uzaya gönderilmesini planladıklarını söyledi. Karaismailoğlu, ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’nın da 2022’de uzaya gönderileceğine dikkati çekerek, “TÜRKSAT 6A’nın üretilmesiyle Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek” dedi.