Ruslar harcamalarını kısıp, gıda ve ilaç almaya başladı

Rusya Merkez Bankası tarafından yayınlanan "Ekonomi-Ekim 2020" adlı raporda, Kovid-19 salgını nedeniyle Rus vatandaşlarının değişen harcama alışkanlıkları değerlendirildi.

Son dönemde kötüleşen salgın koşulları nedeniyle vatandaşların harcama alışkanlıklarının da bahar aylarındakine döndüğü bilgisine yer verilen raporda, "“Gıda ve ilaç harcamalarında artış, gıda dışı mal ve hizmetlere yapılan harcamalarda ise azalma gözleniyor. Yeni kısıtlamalar getirilirse tüketici talebi düşmeye devam edebilir." ifadesi kullanıldı.

Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, geçen yıl yüzde 1,3 büyüyen ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ile 5 arasında küçülmesi bekleniyor.

Ülkede son 24 saatte 26 bin 338 kişide daha Kovid-19 tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 295 bin 654'e ulaştı.