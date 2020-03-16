BİST89.725-6,15EURO7,121,25USD6,380,85ALTIN313,050,53
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Rusya ve Suudi Arabistan'ın ortak yatırımı ertelendi
    ABONE OL
    16.03.2020 - 12:36 | | AA

    Rusya ve Suudi Arabistan'ın ortak yatırımı ertelendi

    Saudi Aramco, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'ndan (RDIF) oluşan konsorsiyumun, Rus petrol ekipmanları üreticisi Novomet'e yüzde 30,7'lik payla ortak olmasına yönelik anlaşma ertelendi.

    Rusya ve Suudi Arabistan'ın ortak yatırımı ertelendi

    Rus haber ajansı TASS'ın, RDIF temsilcisine dayandırdığı haberinde, piyasalarda yaşanan belirsizlikler nedeniyle Novomet'in yüzde 30,7 hissesinin satışına yönelik sürecin süresiz olarak ertelendiği belirtildi.

    Novomet'in yüzde 30,7'lik hissesinin satışına yönelik anlaşma, Ekim 2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud tarafından imzalanmıştı.

    Rusya'nın en büyük petrol ekipmanları üreticilerinden Novomet'in hisse satışı, RDIF ve Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco arasında 2017'de kurulan enerji platformunun ardından yapılan ilk ortak yatırım özelliği taşıyordu.

    Olga Kurylenko'da corona virüs tespit edildi'James Bond' filmiyle tanınan ünlü oyuncu Olga Kurylenko, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Adnan Oktar organize suç örgütü davasına yeni tip corona virüs arası

    Adnan Oktar organize suç örgütü davasına yeni tip corona virüs arası

    Milyonlarca çalışana güzel haber!

    Milyonlarca çalışana güzel haber!

    Resmen duyuruldu! Önemli gelişme...

    Resmen duyuruldu! Önemli gelişme...

    'Nişanlıyken kaçırdı beni'

    'Nişanlıyken kaçırdı beni'

    Sıradaki Haber