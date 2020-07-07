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    HaberlerEkonomi Haberleri Rüzgar Enerjisi Nedir, Nerelerde Kullanılır? Rüzgar Enerjisinin Özellikleri Ve Avantajları
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    07.07.2020 - 17:46 |

    Rüzgar Enerjisi Nedir, Nerelerde Kullanılır? Rüzgar Enerjisinin Özellikleri Ve Avantajları

    Yenilenebilir enerji kaynakları ülkemiz için oldukça büyük önem taşımaktadır. İnsan sağlığı olsun ya da çevre sağlığı olsun her konuda insanları memnun eden bir enerji sistemidir. Ayrıca maliyetler bakımından da bir o kadar rahatlatıcıdır. Bu enerji kaynaklarından birisi de rüzgâr enerjisidir. Rüzgâr enerjisine dair bilgileri ayrıntılı olarak sizler için derledik.

    Rüzgar Enerjisi Nedir, Nerelerde Kullanılır? Rüzgar Enerjisinin Özellikleri Ve Avantajları

    Rüzgâr enerjisi ülkemiz için en uygun yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olma özelliğini taşımaktadır. Kurulacak olan bölgenin yapısına göre en uygun rüzgâr enerji türbinleri seçilerek enerji üretimine katkıda bulunulabilir. Maiyetler konusunda da ülkemizi rahatlatacak olan yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgâr enerjisinin üzerine ilerleyen yıllarda çok daha fazla önem verilecektir.

    Rüzgar Enerjisi Nedir?

    Rüzgar enerjisi, rüzgarın hareketinin bir sonucu olarak sahip olduğu kinetik enerjiye verilen isimdir. Bu enerji mekanik ve elektrik enerjisine dönüştürülür ve geçmişte ve günümüzde yaygın olarak kullanılır. Rüzgar tarafından taşınan hava miktarının kütlesi ve hızı, rüzgar enerjisinin ana parametreleridir. Yüksek ağırlığa sahip hava kütlesi ne kadar hızlı olursa, o kadar fazla rüzgar enerjisi içerir.

    Rüzgar enerjisi yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Çevreye zararlı bir atık yaymayan temiz bir enerjidir. Bu enerji eski zamanlarda mekanik olarak kullanılmıştır. Günümüzde rüzgar enerjisi çoğunlukla elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Fosil yakıtların doğaya ciddi şekilde zarar vermesi ve küresel ısınmanın etkilerini arttırması ve bu kaynağın rezervleri tükenmesi ile insanlar daha temiz ve tükenmeyen güneş, rüzgar, su, biyogaz gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmeye başladılar. Rüzgar enerjisi de günümüz enerji sistemleri arasında önemli bir konumda bulunmaktadır.

    Rüzgar Enerjisi Nerelerde Kullanılır?

    Rüzgar enerjisini hava olan her yerde kullanabilirsiniz. Fakat bu göründüğü kadar kolay değildir. Büyük hesaplamaların yapılması gerekmektedir. Rüzgar türbinlerinin yeteri kadar rüzgar alabilmesi ve türbinlerin aktif bir şekilde dönmesi için yapılacak matematiksel hesaplamaların oldukça profesyonel şekilde yapılması gerekir.

    Yüksek yerlerin tercih edilmesi rüzgar türbinleri için çok daha kullanışlı olacaktır. Böylece enerji santrallerine entegre edilerek maliyetlerin düşürülmesinde ve çevreye verilen zararların azaltılmasında büyük fayda sağlayacaktır.

    Bunun dışında eskiden buğday öğütmelerinde de rüzgar enerjisi kullanılmaktaydı. Fakat günümüzde rüzgar enerjisinden çok daha kapsamlı bir şekilde faydalanılmaktadır. Elektrik üretiminde kullanılması sayesinde çevreye ve insana oldukça fazla fayda sağlamaktadır.

    Rüzgar Enerjisinin Özellikleri Nelerdir?

    Rüzgar enerjisinin özelliklerinden bahsedilecek olursa;

    - Bitmeyen bir kaynağa sahiptir.
    - Kesintisiz olarak çalışabilir.
    - Temiz bir üretim yoludur.
    - Görüntü kirliliği ya da çevre kirliliği yapmaz.
    - Uzun ömürlü araç gereçlere sahiptir.
    - Bakımları kolay yapılmaktadır.

    Havai fişek kutusu alev alınca kaçacak yer aradılarAntalya’da düğün konvoyuna hazırlık sırasında içerisinde havai fişeklerin bulunduğu kutu alev aldı. Davetliler etrafa saçılmaya başlayan havai fişeklerden kaçmak için adeta yarıştı. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada da binlerce kez izlendi.
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