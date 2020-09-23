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    HaberlerEkonomi Haberleri Rüzgârda erteleme kararı
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    23.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Rüzgârda erteleme kararı

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2 bin megavatlık Türkiye elektrik sistemine bağlanması öngörülen rüzgâr santrali  kapasitesi kapsamında gelecek ay alınması planlanan rüzgâr enerjisine dayalı önlisans başvurularının, ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini bildirdi.

    Rüzgârda erteleme kararı

     

    EPDK’nin kararı Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Daha önce 6 - 10 Nisan 2020 olarak ilan edilen başvurular, 5 - 9 Ekim tarihlerine ertelenmişti.

    Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.
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