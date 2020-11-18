Rüzgârın gücü dijital oldu!

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB), rüzgâr enerjisi alanında Türkiye’nin kurulu gücünü ve inşa halinde olan projeleri tüm detayları ile gösteren veri tabanını www.tureb.com.tr adresinde kullanıma açtı. Türkiye elektriğinin yüzde 10’unu üreten sektör, kurulu gücünü artırmakta kararlı.

Türkiye’nin mevcut rüzgâr kurulu gücü 8.288 MW. Kurulu gücün arkasında ise 166 firma var. Toplam türbin sayısı 3 bin 351. Santrallerin yatırımcıya göre dağılımına bakıldığında en fazla kurulu güce sahip firma, 599 MW ile Polat Enerji. Onu 570 MW ile Güriş, 567 MW ile Demirer Enerji, 445 MW ile Borusan EnBW Enerji, 382 MW ile Eksim Yatırım Holding, 372 MW ile Bilgin Enerji izliyor.

Yüzde 39’u aşan oranla en fazla kurulu güç Ege Bölgesi’nde bulunurken, yüzde 34.4 ile Marmara Bölgesi ikinci, yüzde 12 ile Akdeniz Bölgesi konumda. Yatırımların yüzde 19.54’ü ise İzmir’de yer alıyor. Ardından yüzde 14 ile Balıkesir, yüzde 8.65 ile Manisa, yüzde 7.45 ile Çanakkale geliyor.

Rüzgâr türbinleri ise 9 ayrı üreticinin markalarını taşıyor. En fazla tercih edilen marka Nordex.

Yatırımlar devam ediyor

İnşa halinde 19 ilde, toplamda 2.451 MW güçte 52 proje var. Lisans aşamasında ilde 24 RES projesi varken, bunlardan 688 MW güç oluşturulabilecek. Yeni yatırımlarla Türkiye’nin rüzgâr kurulu gücünün 2021 yılı ilk yarısında 10 GW’ı aşacağı öngörülürken, 2030’da 25 GW kurulu güce ulaşılması hedefleniyor.

‘Dinamo olacak’

Dijitalleşme alanında özellikle son 5 yılda önemli mesafe kat eden sektör, hayata geçirilen bilgi bankası sayesinde hangi alanlarda yatırım fırsatları ya da verimlilik artışı ihtiyacı olduğu gibi bilgilere de anlık olarak erişim imkanı oluşturuyor.

Rüzgâr bilgi bankasının bu sayede sektörün büyümesinin ve dayanıklılığının dinamosu olacağı ifade ediliyor. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım, veri tabanı sayesinde rüzgâr istatistiklerinin anlık olarak izlenebileceğine vurgu yaparken, istatistik verinin sektör için önemine dikkat çekti.