Sabancı: Erkek işi kadın işi yoktur

Toplumsal ve ekonomik gelişme için kadınların desteklenmesinin önemini vurgulayan Güler Sabancı, şunları söyledi:



“Kadınların çalışma hayatında var olmalarının toplumsal gelişmenin olmazsa olmazı olduğunu biliyoruz. Kadınların iş gücüne katılımı kendi sosyo-ekonomik durumlarını, ailelerini ve çevrelerini geliştirecek ve tüm toplumda etki yaratacak önemli bir değişim ve gelişimin öncüsü olacaktır. Türkiye’de yüzde 34’lük iş gücüne katılım oranı, kadınların hak ettikleri seviyede değil. Kadınların iş gücüne katılımının önündeki engelleri kaldırmalıyız. Kadınlar iş dünyasında kalıplaşmış iş tanımlarının dışında da yer almalı. Günümüzde kadın çalışanların hala belirli iş kollarıyla sınırlandırıldığını görüyoruz. Oysa her çocuk eşit doğuyor ve özünde kendi ilgi alanı ve yeteneği doğrultusunda cinsiyetinden bağımsız olarak her işi yapabilme potansiyeline sahip olarak dünyaya geliyor. Kız çocuklarını eğitimde ve iş hayatında belirli kalıplara yönlendiren de maalesef ön yargılar oluyor. Oysa biliyoruz ki, erkek işi kadın işi yoktur. Sabancı Vakfı olarak kurulduğumuzdan bu yana ekmeğini taştan çıkaran tüm kadınların yanındayız.”



Madenci kadınlar



Sabancı Vakfı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir video yayınladı. Videoda, Vakfın Hibe Programları bünyesinde desteklediği Madenci Kadınlar Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin “Kadınlar Işığıyla Madeni Aydınlatıyor” projesi kapsamında Eskişehir’de manyezit madeninde çalışan kadınlara yer verildi. Madenci kadınlar, toplumda var olan “kadın işi”, “erkek işi” önyargılarının aksine her işi layıkıyla yapabileceklerini vurguladı.



‘Seçenek değil hak’

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Boyner Grup çalışanları ve basına yaptığı yazılı açıklamada cinsiyet eşitliğinin sadece kadınlar için değil erkekler için de önemli olması gerektiğini vurgulayan Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner konunun bir kadın-erkek meselesi değil, demokrasi ve haklar meselesi olduğunu belirtti.



Boyner, “Eğitimde, ekonomide, istihdamda, siyasette, sanatta, sporda toplumun diğer yarısından farklı haklar ve uygulamalara rağmen kadınların mücadele etmekten vazgeçmediklerini, her alanda başarılı kadınların sayısının arttığını görmekten mutluluk duyuyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin tercih edilecek bir seçenek değil bir hak olduğunu söyleyemeye devam edeceğiz” dedi.