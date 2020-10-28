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    HaberlerEkonomi Haberleri Sabancı Üniversitesi’nden Jan Nahum’a fahri doktora
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    28.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sabancı Üniversitesi’nden Jan Nahum’a fahri doktora

    Sabancı Üniversitesi’nin ilk fahri doktor unvanı, eğitim camiası, sanayi dünyası ve akademi-sanayi iş birliğine özel katkılarından ötürü Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Hexagon Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Jan Nahum’a verildi.

    Sabancı Üniversitesi’nden Jan Nahum’a fahri doktora

    Fahri doktora diploması, düzenlenen törenle Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı tarafından Nahum’a takdim edildi. Güler Sabancı, törende yaptığı konuşmada, “Jan Nahum ile artık hem iş dünyası hem de akademiyi temsil eden biri olarak çalışmalarımızı daha da geliştirerek sürdüreceğiz” dedi. Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, Nahum’un, üniversitenin araştırma stratejisinin belirlenmesinde yaratıcı fikirleriyle rol oynadığını anlattı.

    Jan Nahum da, “Sabancı Üniversitesi, birçok ilke imza atmış, Türkiye’nin en başarılılarından olan bir üniversite. Böyle bir üniversitenin bana fahri doktora unvanı vermesi esasında çok büyük bir onur” diye konuştu.

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