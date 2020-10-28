Sabancı Üniversitesi’nden Jan Nahum’a fahri doktora

Fahri doktora diploması, düzenlenen törenle Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı tarafından Nahum’a takdim edildi. Güler Sabancı, törende yaptığı konuşmada, “Jan Nahum ile artık hem iş dünyası hem de akademiyi temsil eden biri olarak çalışmalarımızı daha da geliştirerek sürdüreceğiz” dedi. Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, Nahum’un, üniversitenin araştırma stratejisinin belirlenmesinde yaratıcı fikirleriyle rol oynadığını anlattı.

Jan Nahum da, “Sabancı Üniversitesi, birçok ilke imza atmış, Türkiye’nin en başarılılarından olan bir üniversite. Böyle bir üniversitenin bana fahri doktora unvanı vermesi esasında çok büyük bir onur” diye konuştu.