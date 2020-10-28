28.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Sabancı Üniversitesi’nden Jan Nahum’a fahri doktora
Sabancı Üniversitesi’nin ilk fahri doktor unvanı, eğitim camiası, sanayi dünyası ve akademi-sanayi iş birliğine özel katkılarından ötürü Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Hexagon Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Jan Nahum’a verildi.
Fahri doktora diploması, düzenlenen törenle Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı tarafından Nahum’a takdim edildi. Güler Sabancı, törende yaptığı konuşmada, “Jan Nahum ile artık hem iş dünyası hem de akademiyi temsil eden biri olarak çalışmalarımızı daha da geliştirerek sürdüreceğiz” dedi. Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, Nahum’un, üniversitenin araştırma stratejisinin belirlenmesinde yaratıcı fikirleriyle rol oynadığını anlattı.
Jan Nahum da, “Sabancı Üniversitesi, birçok ilke imza atmış, Türkiye’nin en başarılılarından olan bir üniversite. Böyle bir üniversitenin bana fahri doktora unvanı vermesi esasında çok büyük bir onur” diye konuştu.
İstanbul'da PKK operasyonu: Gözaltılar varİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.