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06.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Sabancı’dan 9 ayda 3.8 milyar lira kâr

Sabancı Holding, 2020 yılının üçüncü çeyrek dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yılın üçüncü çeyreğinde net karını yüzde 69 artıran Sabancı Holding, bu yılın 9 aylık dönemi itibarıyla toplamda 3.8 milyar TL kar rakamına ulaştı. Yine üçüncü çeyrek itibarıyla konsolide satışlar ise yüzde 4 artışla 15.2 milyar TL’ye yükseldi.

Sabancı’dan 9 ayda 3.8 milyar lira kâr

 

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Pandemi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iş yapış şekillerini etkilemeyi sürdürüyor. Bu açıdan bakıldığında elde ettiğimiz finansal sonuçlar, geçmiş dönemlerde attığımız adımların ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Pandemi sürecinin yükselişe geçtiği dönem olan ikinci çeyrekte, sağlam mali yapı, dengeli iş kolları ve düşen borçluluk oranlarının avantajıyla olumlu sonuçlar elde etmiştik. Üçüncü çeyrekte ise, yine dengeli iş kollarımız sayesinde özellikle yurtiçinde hızlanan ekonomiyle finansal performansımızı daha da ileri taşıdık” dedi.

Yatırıma devam

Sabancı Topluluğu’nun dijitalleşme ve sürdürülebilirlik yatırımları sayesinde öne çıktığına dikkat çeken Alper, “Enerji sektöründe 1.3 milyar TL’lik şebeke yatırımı gerçekleştirdik. Bunun yanında Enerjisa Üretim şirketimiz, yenilenebilir enerji yatırımlarına destek verecek önemli bir finansman sözleşmesi imzaladı. Bu kapsamda toplam 7 bankayla 650 milyon euroluk Türkiye’nin en büyük sürdürülebilirlik kredi sözleşmesine imza atılmış oldu" diye konuştu. Alper, görüşlerini şöyle aktardı:

"Yapı malzemelerinde yurt içindeki hızlı toparlanma ve artan ihracatımız finansal sonuçlarımıza olumlu katkıda bulundu. Dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlarının geri dönüşünü en net olarak aldığımız finansal hizmetler ve perakende sektörlerinde de oldukça memnun edici bir dönemi geride bıraktık. Teknosa şirketimizle müşteri odaklı yol haritamız sayesinde son 20 yılın en iyi performansını yakaladık. Sabancı Holding Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu (Sabancı Ventures) aracılığıyla ilk yatırımımızı gerçekleştirdik.”

Alper, “Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD) Türkiye’den tek üyesi olduk. Yine aynı zamanda MSCI endeksinde Sabancı Holding’in sürdürülebilirlik notu bir kademe daha yükseldi” dedi.

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