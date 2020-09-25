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    HaberlerEkonomi Haberleri Sabancı’dan giyilebilir teknolojilere yatırım
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    25.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sabancı’dan giyilebilir teknolojilere yatırım

    Sabancı Topluluğu, dijital teknolojiler, ileri malzemeler, enerji ve sürdürülebilirlik odaklı uzun vadeli stratejisi çerçevesinde Sabancı Holding Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu (Sabancı Ventures) aracılığıyla ilk yatırımını gerçekleştirdi.

    Sabancı’dan giyilebilir teknolojilere yatırım

    Sabancı Ventures, 2017 yılında giyilebilir teknolojiler geliştirmek üzere kurulan yerli bir girişim olan Thread In Motion’ın (TIM) hissedarı oldu. Otomotiv, perakende, lojistik, e-ticaret gibi sektörlere özel operasyonel verimliliği artıran çözümler sunan TIM, geliştirdiği akıllı eldiven ürünü ile endüstriyel ortamlarda ergonomik, hızlı ve izlenebilir bir sistem kurmayı amaçlıyor. TIM halen Kordsa, Brisa ve Carrefoursa gibi topluluk şirketlerine de hizmet veriyor.

    Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Sabancı Ventures önümüzdeki günlerde de yatırımlarına devam edecek. Özellikle nesnelerin interneti, yapay zekâ, yeni malzeme teknolojileri, sürdürülebilirlik, enerji, mobilite ve siber güvenlik gibi alanlara odaklanacak Sabancı Ventures bünyesinde, bu yıl en az bir yatırımı daha sonuçlandırmayı hedefliyoruz” dedi.

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