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    HaberlerEkonomi Haberleri Sabancı’nın ilk yarı net kârı 2.2 milyar lira
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    13.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sabancı’nın ilk yarı net kârı 2.2 milyar lira

    Sabancı Holding, 2020 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

    Sabancı’nın ilk yarı net kârı 2.2 milyar lira

    Bu yılın ilk altı ayı itibarıyla net karını yüzde 15 artıran Sabancı Topluluğu, anılan dönemde 2.2 milyar TL kar elde etti. Sabancı Topluluğu’nun konsolide satışları ise yine aynı dönemde 27.4 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Söz konusu mali gerçekleşmelerin, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin etkilerinin en sert hissedildiği bir dönemi kapsadığına dikkat çeken Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, şunları söyledi:

    “Yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi, ikinci mali dönemde de finansal yönetimdeki başarılı sonuçların rakamlara yansımasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. 2020’ye sağlam bir bilanço yapısı, dengeli bir portföy ve düşen borçluluk seviyesiyle girdik. Sahip olduğumuz bu avantajlar, zorlu pandemi sürecinin sağlam bir şekilde yönetilmesinin ana etmenleri arasında yer alıyor. Finansal sonuçlarımızın da gösterdiği üzere, Kovid- 19 sürecini de, sağlıklı bir mali yapıyla yönetmeyi sürdürüyoruz. Yılın geri kalan bölümünde de nakit yönetimi ve iş sürekliliği önceliğimizi koruyarak paydaşlarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

    İç piyasa ile dengelendi

    “Var olduğumuz tüm sektörlerde attığımız adımlar, bu dönemin başarılı bir şekilde yönetilmesini sağladı” diyen Alper, şöyle konuştu:

    “Yenilenebilir enerji yatırımlarımız ön plana çıktı. Yapı malzemeleri alanında, ihracattaki gücümüzün etkileri finansal sonuçlarımıza da olumlu yansıdı. Yurtdışı piyasalarda yaşanan sıkıntıları iç piyasadaki güçlü konumumuzla dengeledik.”

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