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    HaberlerEkonomi Haberleri Sabiha Gökçen'de özel yolcu salonu yeniden hizmette
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    16.06.2020 - 12:55 | | DHA

    Sabiha Gökçen'de özel yolcu salonu yeniden hizmette

    İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı özel yolcu salonu İSG Lounge koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerle yeniden hizmet vermeye başladı.

    Sabiha Gökçen'de özel yolcu salonu yeniden hizmette

    Koronavirüs önlemleri kapsamında uzun süredir kapalı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında normalleşme adımları atılmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak kullandığı Sabiha Gökçen Havalimanında, yeni dönem kontrollü sosyal hayata karşı tüm önlemler alınıyor. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi (İSG)nin özel yolcu salonu İSG Lounge' koronavirüse karşı gerekli önlemler alınarak yeniden hizmet vermeye başladı.

    İSG Lounge'ı kullanmak isteyen yolcular girişte biletlerini temassız bir şekilde okutarak girebiliyor. Aynı anda 46 kişiye hizmet veren özel yolcu salonunda sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıcı afişler ve el dezenfektanları bulunuyor. Önceki dönemde açık büfe hizmetin verildiği özel yolcu salonunda artık tüm gıda ürünleri paketli bir şekilde ve tek kullanımlık olarak satılırken, içeceklerse, otomatlardan temassız bir şekilde alınabiliyor. Özel yolcu salonunda bulunan koltuklardaysa sosyal mesafe konusunda uyarı yazıları bulunuyor.

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