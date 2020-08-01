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KoronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda Ä°stanbul Sabiha GÃ¶kÃ§en UluslararasÄ± HavalimanÄ±â€™nda 28 Mart tarihinde uÃ§uÅŸlara geÃ§ici sÃ¼reyle ara verilmiÅŸ 1 Haziran tarihinde ise yeniden baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

NormalleÅŸme adÄ±mlar kapsamÄ±nda koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle uÃ§uÅŸlarÄ±na ara veren yabancÄ± hava yolu ÅŸirketleri tekrar Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±â€™na gelmeye baÅŸladÄ±. Bu kapsamda bugÃ¼n Rusyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Moskovaâ€™dan Pobeda HavayollarÄ±â€™nÄ±n Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ± seferleri yeniden baÅŸladÄ±. Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±â€™na saat 13.30â€™da inen Pobeda HavayollarÄ±, Moskova-Sabiha GÃ¶kÃ§en seferlerini haftanÄ±n her gÃ¼nÃ¼ karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak gerÃ§ekleÅŸtirecek. Ã–te yandan Pegasus HavayollarÄ±â€™nÄ±n da saat 17.50â€™de Moskovaâ€™dan Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±â€™na inecek uÃ§aÄŸÄ± ile Rus turistler Ä°stanbulâ€™a gelmeye devam edecek.

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