Sağlık çalışanlarına kaskoda % 15 indirim

Ülkemizde vakaların artmasının ardından ivedi bir şekilde harekete geçen Ray Sigorta, sağlık çalışanlarını desteklemek için düğmeye bastı. Hem sağlık çalışanları hem de acenteleri bu zor günlerde yalnız bırakmayacağını açıklayan Ray Sigorta, sağlık çalışanlarına özel olarak kasko ve konut sigortası ürünlerinde %15 indirim uygulamaya aldığını duyurdu.



‘Acentelere tam destek’



Sektörde ilk olarak uygulamaya alınan indirim ile sağlık sektörü çalışanları üzerindeki en azından finansal yükün hafifletilmesine destek olunması amaçlanıyor.

Özellikle sigorta acenteleri gibi salgından etkilenen işletmelerin ticari hayatlarının devamlılığının sağlanması için sigorta şirketlerinin atacağı adımlar hayati önem taşıyor. En büyük iş ortaklarını hiç bir zaman unutmayan Ray Sigorta, bu zor günlerde harekete geçerek acentelerine tam destek vereceğini açıkladı.

Acentelerin kazançlarına destek sağlamak adına başlıca gelir kalemi olan trafik ve kasko sigortalarında komisyon oranlarını artıran Ray Sigorta hedeflere ulaşmalarını kolaylaştırmak için de bir takım düzenlemeler yaptı.



Sigortacılığın temelinde sigortacının toplumla arasındaki güven ilişkisinin yer aldığını hatırlatan Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, “Müşterilerimizle aramızda özverili çalışmalarımızla inşa ettiğimiz güven bağı var. Bu bağı sadece ticari ilişkilerimizde en kaliteli hizmeti sağlayarak değil, bizden beklenen sosyal sorumluluklarımızı yerine getirerek toplumla ilişkilerimizde de korumayı amaçlıyoruz. Ekonomik yaşamın devamlılığını garanti eden sigorta şirketleri olarak toplumsal zorlukların yaşandığı dönemlerde, oluşturduğumuz değeri müşterilerimiz ve acentelerimiz gibi paydaşlarımızla paylaşmanın doğru adım olduğunu inanıyoruz” diye konuştu.