Sağlık turizmi yeniden başlıyor

20 Mayıs itibariyle Irak, Libya, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Yunanistan, Ukrayna, Rusya, Cibuti, Cezayir, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Moldova, Somali, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman, Almanya, İngiltere, Hollanda, Pakistan, Kırgızistan, KKTC’den hasta gelebilecek.



Hangi hastalıklar?



Karar kapsamında, ortopedi ve travmatoloji, cerrahi, üroloji, göz, kardiyoloji, kalp ve damar, onkoloji, beyin ve sinir, hematoloji, yoğun bakım ile üremeye yardımcı tedavi uygulamaları, organ nakli ve kemik iliği nakli alanlarında hasta kabul edilecek.



En fazla iki refakatçiye izin verilecek. Hastalar; İstanbul ve Esenboğa havalimanı ile Kapıkule ve Sarp’tan giriş yapabilecek.



Yolculukta katı kurallar var



Bakanlık, hastaların seyahat sırasında uyması gereken tedbirleri de şöyle sıraladı:



Öksürük ve ateşi olanlar uçağa alınmayacak.



Uçuş boyunca yolcular tıbbi maske takacak.



3 saatte bir maskeler yenileriyle değiştirilecek.



Uçakta orta koltuklar boş, arka koltuktaki yolcu ile çapraz şekilde oturulacak.



En arka iki sıradaki koltuklar maske takamayan yolcular için boş bırakılacak.



Kabin görevlileri de uçuş boyunca tıbbi maske takacak.



Dört saatten kısa uçuşlarda yiyecek ve içecek servisi yapılmayacak.



Dört saatten uzun uçuşlarda ise yemek aynı anda servis edilmeyecek.



Her yolcuya üç tıbbi maske ve el antiseptiği dağıtılacak.



Yolcular uçuş boyunca kabin görevlilerince gözlenecek.



Yolculara yolcu iletişim bilgi kartı doldurtulacak.



Otobüsle gelenler de yolculuk boyunca maske takacak ve aralıklı oturacak.



Sadece su servisi yapılacak. Yiyecek getirenlerin aynı anda yemeleri engellenecek.



Araç sürücüleri ve yardımcıları seyahat süresince tıbbi maske takacak.



Karayolu ile sınıra gelenlerin araçları yurda alınmayacak.