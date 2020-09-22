Sağlık turizmine şehir aşısı

Tekirdağ Şehir Hastanesi ay sonunda hasta kabulüne hazır duruma gelecek. Tüm Trakya Bölgesi için önemine dikkat çekilen hastane, toplamda 1.5 milyar lira yatırım değeriyle hayat buldu. Akfen İnşaat tarafından Kamu-Özel İşbirliği (PPP-Public Private Partnership) modeliyle yapımı üstlenilen şehir hastanesi, halihazırda bölgenin en gelişmiş entegre sağlık tesisi olarak öne çıkıyor. Bölgede tam donanımlı ve son teknoloji kullanımıyla sağlık alanında hizmet verecek hastanenin, ilerleyen süreçte Türkiye’nin sağlık turizmindeki büyük hedeflerine de katkı vermesi öngörülüyor.

Tekirdağ Şehir Hastanesi 158 bin metrekarelik inşaat alanına sahip. 486 yataklı hastane, gerektiğinde 556 yatağa çıkartılacak altyapısıyla Türkiye’nin ilk modüler hastanesi...

Yabancı ilgisi

Türkiye, dünya çapında değeri her geçen gün artan ve mevcutta 100 milyar doları aşan sağlık turizmin pastasından aldığı payı artırmakta kararlı. 2023 ve gelecek 10 yıl için kapsamlı hedefler var. Sağlıkta güçlü altyapısı ile rekabette ayrışan Türkiye, sağlık turizmi için tercih edilen ilk üç ülke arasında olmak için çalışıyor. 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1.5 milyar insanın ulaşabileceği konumda yer alan Türkiye, gelişmiş ülkelere nazaran tıbbi cihaz yeterliliği konusunda da tam donanımlı bulunuyor.

Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, hastanenin Sağlık Bakanlığı tarafından teslim işlemleri yapıldıktan sonra faaliyete geçeceğini ifade ederken, Tekirdağ ile birlikte üç şehir hastanesini hayata geçirdiklerini söyledi. Akın, “2017 yılında Isparta, önceki yıl da Eskişehir Şehir Hastanelerini tamamlayıp sağlık sektöründe de uzmanlığımızı göstermiş olduk. Şimdi Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin hizmete girmesini bekliyoruz. 25 yıllık işletme hakkımız var” dedi. Akın, tamamlanan 3 şehir hastanesi ile 2 bin 322 yatağı hayata geçirmiş olduklarını kaydetti. Şehir hastanelerinin tamamlanması ardından yabancıların da tedavi için bu bölgeleri tercih ettiğini gördüklerini anlatan Akın, “Şu anda pandemi nedeniyle bu kesintiye uğrasa da Tekirdağ’ı merkez olarak kabul ettiğinizde hayata geçirilen hastane, Kırklareli ve Edirne’nin ötesinde Bulgaristan ve Yunanistan’dan bile hasta kabul edebilecek hale gelebilecek” ifadelerini kullandı.

‘PPP modeline varız’

Kamunun bundan sonra şehir hastanelerini taahhüt modeliyle yapacağını anımsatan Akın, “Şu an planlanan çok sayıda şehir hastanesi var. Yeni modelde açılan ihalelere teklif verdik, PPP modeli sürerse biz de devam etmek isteriz” dedi.

Zengin Avrupalılar Bodrum’a geliyor

Bugüne kadar ‘Loft’ konseptli 5 projeyi hayata geçiren Akfen, toplamda 1.5 milyar lira yatırım gerçekleştirdi. Bodrum Loft’ta uzun dönemli rezervasyonlar aldıklarını hatırlatan Selim Akın, gelecek yıl için de şimdiden rezervasyon talepleri aldıklarını söyledi. Akın, bu ilgiyle birlikte gelecek yıl Bodrum Loft’u işletmeye devam etme kararı aldıklarını ifade etti. Bodrum’un ülke adına büyük bir değer olduğunu vurgulayan Akın, zengin Avrupalı turistin de rotasının son yıllarda Bodrum olduğuna dikkat çekti.

Yeni yatırımlarla ilgili de bilgi veren Akın, “Böylece 2021 yılı Akfen Grubu olarak yeni yatırımlara tekrar hız verildiği bir yıl olabilir. 2020 yılı başında 4.5 milyar lirasını bu yıl olmak üzere iki yılın sonunda 9.8 milyar liralık yatırım hedefimizi bu şekilde tamamlamayı planlıyoruz” değerlendirmesini yaptı.