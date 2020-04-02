Sağlıkçıya şükran dolu destek yağmuru

Bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını için iş dünyası da seferber oldu. Her sektörden büyük, küçük bütün firmalar imkânları dahilinde destek vermek için harekete geçti.



Büyük firmalar üretim tesislerini salgınla mücadelede çok gerekli olan solunum cihazı, ventilatör, maske, yüz kalkanı, siper gibi sağlık cihazlarının üretimi için kullanmaya başladı. Kimi firmalar cihaz ve ürün, kimi de sağlık çalışanları için bağış desteğinde bulunuyor.

Hastaneye beyaz eşya ambulansa akaryakıt



Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, sağlık çalışanlarına destek için 170 hastaneye beyaz eşya ve küçük ev aleti bağışladıklarını açıkladı. Yerli solunum cihazı Biosys’in üretimini tesislerinde yaptı.



Vakko, üretim merkezini Sağlık Bakanlığı’na teslim etmek üzere maske üretimine tahsis etti.



Vestel, sağlık çalışanlarına Kovid-19 ile mücadele bitene kadar 7/24 ücretsiz hizmet verecek.



Samsung, 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz kurye hizmeti sağlıyor.



Shell & Turcas, sağlık çalışanları, ambulanslar ve diğer araçların kullanımı için 5 milyon TL’lik akaryakıt desteği sağlıyor.



BP Türkiye, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait ambulanslara ücretsiz akaryakıt temin edecek.



Amazon.com.tr de kamu hastanelerine 3.5 milyon TL bağışladı.



KİM, NASIL KATKI SAĞLIYOR?



‘Yüz kalkanı’ndan dezenfektana kadar

Ford Otosan sağlık çalışanları için tasarımını tamamladığı yüz maskeleri üretiyor. Tofaş, tıbbi destek ekipmanları, biyolojik örnek alma kabini üretmeye başladı.



Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), İTÜ Arı Teknokent işbirliğiyle yüz kalkanı üretiyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 61 ihracatçı birliğiyle beraber 1 milyon adet tıbbi maske ve 100 bin litre dezenfektan üretecek.



Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell, sağlık çalışanlarına mevcut tarifelerine ek olarak 5 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımladı.



Hastanelerin ihtiyaçları için İş Bankası Grubu 10 milyon TL’lik kaynak ayırdığını duyurdu.



Garanti BBVA devlet üniversitesi hastanelerinin acil ihtiyaç duyduğu teçhizat eksikleri için 10 milyon TL fon ayırdı.



Akbank, sağlık kuruluşları ve çalışanlarının ihtiyaçlarına destek vermek için 10 milyon TL’lik kaynak oluşturdu.



Sabancı Holding, 10 ton yeni nesil dezenfektanı Sağlık Bakanlığı’na bağışladı. Sabancı Topluluğu, bakanlığa 150 bin adet tanı kiti ve Kovid-19 aşı ve serumunun geliştirilmesi için 1.7 milyon lira bağış yapacak.





Oteller kapılarını açtı

The Marmara Otel ve Divan Otel, otellerini sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak açtıklarını duyurdu. Doğuş Grubu Grand Hyatt Oteli’ni sağlıkçılara açtı. Mar Yapı, sağlık çalışanlarına Divan Suites İstanbul G-Plus Oteli’ni tahsis etti. Bilgili Holding, İstanbul’da yer alan otel ve öğrenci yurtlarında bulunan 500 odasını sağlık çalışanlarına tahsis ediyor.



Para bağışı yapan da var, malzeme sağlayan da...



Hepsiburada, Sağlık Bakanlığı’na 500 bin adet cerrahi maske ve 500 bin adet muayene eldiveniyle destek verdi.



Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan doktor ve personelin ihtiyacı olan ekipmanın alınması için Yemeksepeti ve Gittigidiyor 1 milyon TL bağışladığını duyurdu.



Getir, ihtiyaç sahibi 65 yaş üstüne 6 hafta boyunca 300 bin gıda kolisini İstanbul Valiliği organizasyonuyla dağıtacak.



Sahibinden.com, devlet üniversitesi hastanelerine toplam 2 milyon TL bağış yaptı.



n11.com, Sağlık Bakanlığı’na 1 milyon TL’lik bağışta bulundu.

Oppo, 30 bin FFP3 tipi maskeyi Sağlık Bakanlığı’na bağışladı.



Migros, Sanal Market’ten alışveriş yapan 60 yaş ve üstü kişilerin siparişlerini ücretsiz olarak evlerine götürüyor.



LG, sağlık kuruluşlarına TV, çamaşır makinesi, ateş ölçer, tansiyon aleti ve tek kullanımlık koruyucu tulum bağışında bulunuyor.



Unilever Türkiye, Sağlık Bakanlığı’nın mücadelesine 230 tonluk Domestos çamaşır suyu bağışıyla destek oldu. 10 milyon bardak çay ve 1.7 milyon kase çorba dağıttı.



Hayat Kimya, Nutricia gibi markalar Sağlık Bakanlığı’na tıbbi malzeme desteğinde bulunduklarını duyurdu.