Sağlıkla gülüyoruz

Türkiye’de vatandaşların yüzde 52.4’ü mutlu olduğunu söylüyor. Sağlık yüzde 69.9’luk oranla vatandaşların en büyük mutluluk kaynağı olan değer.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılına ilişkin “Yaşam Memnuniyeti Araştırması” sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı, 2018’de yüzde 53.4 olarak kayıtlara geçerken, geçen yıl yüzde 52.4 oldu. Mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı ise yüzde 12.1’den yüzde 13.1’e yükseldi. Kadınlarda mutluluk oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre değişmeyerek yüzde 57 olarak belirlendi. Erkeklerde bu oran, yüzde 49.6’dan yüzde 47.6’ya düştü.

Yaşlılar daha mutlu

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine bakıldığında, 65 ve üzeri yaş grubu, 2018’de yüzde 61.2, geçen yıl ise yüzde 58.5 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2018’de yüzde 47.8 ile 45-54 yaş grubunda görülürken, 2019 yılında mutluluk oranının en düşük olduğu kesimi yüzde 48.7 ile 55-64 yaş grubundakiler oluşturdu.

Yüzde 70 umutlu

Geleceklerinden umutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2019’da yüzde 70 oldu. Geçen yıl bu oran yüzde 72.1’di. 2019’da kadınların yüzde 70.8, erkeklerin de yüzde 69’u gelecekten umutlu olduğunu söyledi. 2018’de bu oranlar sırasıyla yüzde 73 ve yüzde 71.1 düzeyinde bulunuyordu.