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    30.10.2020 - 07:00 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

    Sahte içki üretene 100 bin TL ceza

    Türkiye’de çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine yol açan sahte içki üretenlere adli yargı süreci dışında 100 bin TL’ye kadar para cezası verilecek.

    Sahte içki üretene 100 bin TL ceza
    ÖNDER YILMAZ Ankara

    AK Parti’nin gıda, tarım ve orman alanlarında düzenlemeler içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda yasalaştı. Yasada yer alan belli başlı düzenlemeler şöyle:

    Alkollü içkileri, otomatik satış makineleriyle satan, oyun makineleri veya farklı yöntemlerle oyun ve bahse konu edenler ile basın ve yayın yoluyla tüketicilere satan ve postayla satışını yapanlara 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

    Saat 22.00 ile 06.00 arasında alkollü içki satışı yasağına aykırı hareket edenlere 65 bin liradan 320 bin liraya kadar ceza kesilecek.

    Alkollü içkileri, 18 yaşını doldurmamış kişilere satan veya sunanlar ile 22.00 ile 06.00 saatleri arasında perakende olarak satanların, bu fiilin işlenmesinden sonraki 5 yıl içinde üçüncü defa söz konusu yasağı ihlal etmeleri halinde, içki satış belgeleri iptal edilecek. 2 yıl yeni belge verilmeyecek.

    Taklit ve tağşiş

    Mevzuatta tanımlanan amacı dışında ya da teknik düzenlemesine uygun olmayan etil alkolü bulunduranlara, satışa sunanlara veya satanlara 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

    Tarım arazilerinin kooperatifler başta olmak üzere özel hukuk tüzel kişileri aracılığıyla satın alınıp, pazarlayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 100 günden bin güne kadar adli para cezası verilecek. Tüzel kişilere de 50 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

    Taklit ve tağşiş yapılmış ürünlerin işleme tabi tutulması ve piyasaya sunulması yasaklanacak. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar, toplatılacak ve imha edilecek. Bu gıdaları üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecilerine, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin günden 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

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