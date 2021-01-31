31.01.2021 - 17:32 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr
Sakarya'da icradan satılık daire!
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre, Karasu Aşağı Aziziye Mahallesi'nde 60 m² daire icradan satışa çıkarıldı.
İkinci katta yer alan dairenin net kullanım alanı 54 m2 olup, brüt kullanım alanı 60 m2'dir. 3 m2 balkonu bulunmaktadır. Daire 2 oda, salon-mutfak ve WC-banyodan ibarettir. Muhammen bedel ise 175 bin lira olarak açıklandı. Birinci satış günü 30 Mart'ta yapılacak.
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