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31.01.2021 - 17:32 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

Sakarya'da icradan satılık daire!

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre, Karasu Aşağı Aziziye Mahallesi'nde 60 m² daire icradan satışa çıkarıldı.

Sakarya'da icradan satılık daire!

İkinci katta yer alan dairenin net kullanım alanı 54 m2 olup, brüt kullanım alanı 60 m2'dir. 3 m2 balkonu bulunmaktadır. Daire 2 oda, salon-mutfak ve WC-banyodan ibarettir. Muhammen bedel ise 175 bin lira olarak açıklandı. Birinci satış günü 30 Mart'ta yapılacak.

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