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29.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

‘Salgın dönemine örnek projeler’

Panasonic Life Solutions Türkiye, Kovid-19 salgını döneminde çalışanlarına yönelik örnek projelerini hayata geçirmeye devam ettiğini duyurdu.

‘Salgın dönemine örnek projeler’

 

Şirketten yapılan açılamada tesislerinde aldığı tedbirler sonucu, TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazanan şirket, çalışanlarına yönelik kurum içi aktivite ve iletişim uygulamalarını da sürdürüyor. Panasonic Life Solutions Türkiye İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mutlu Kutlu, “Çalışanlarımızın aileleri ile birlikte katılım sağlayabileceği on-line ‘Sağlıklı Yaşam Seminerleri’ projesini hayata geçirmiş bulunuyoruz” dedi.

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