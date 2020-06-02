BİST107.9080.60EURO7.51-0.69USD6.71-1.38ALTIN376.77-1.09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Salgın nedeniyle İngiltere'de 8,7 milyon kişi izne çıkarıldı
    ABONE OL
    02.06.2020 - 17:25 | | AA

    Salgın nedeniyle İngiltere'de 8,7 milyon kişi izne çıkarıldı

    Yeni tip corona virüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele kapsamında İngiltere'de toplam iş gücünün yaklaşık 4'te biri izne çıkarıldı.

    Salgın nedeniyle İngiltere'de 8,7 milyon kişi izne çıkarıldı

    İngiliz hükümeti tarafından açıklanan verilere göre, ülkede geçen hafta 300 bin kişi daha izne çıkarılırken, izne çıkarılan çalışan sayısı toplam 8,7 milyona ulaştı.

    İngiliz hükümeti, daha önce, koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayacak olanların maaşlarının yüzde 80'inin, 2 bin 500 sterline kadar devlet tarafından karşılanacağını duyurmuştu.

    İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, geçen hafta, şirketlerin ve çalışanların bu destek programından ekim ayına kadar faydalanabileceklerini belirtmişti.

    İngiliz hükümetinin işletmelerin ekonomik olarak desteklenmesi kapsamında uyguladığı bu önlem paketi kapsamında, ayda yaklaşık 14 milyar sterlin seviyesinde ödeme yapılıyor.

    Şu ana kadar 200 bin serbest meslek çalışanına da yaklaşık 2,5 milyon sterlin seviyesinde hibe verildi.

    İngiltere'de ayrıca, salgının ekonomik etkileri ile mücadele kapsamında şirketlere 31 milyar sterlin hacminde devlet destekli kredi imkanı sunuldu.

    Çekirge sürüsü istilasına karşı ilginç çözümİran ve Pakistan'ı vuran çekirge istilası şimdi de Hindistan'a uzandı.Binlerce çekirgeyle başa çıkamayan çiftçilerin sıradışı çözümü görenleri hayrete düşürdü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İğrenç olay! Gizlice yaklaşıp fotoğraf çekiyordu...

    İğrenç olay! Gizlice yaklaşıp fotoğraf çekiyordu...

    Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?

    Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?

    Emre Belözoğlu Süper Lig'den 5 yıldızı istiyor!

    Emre Belözoğlu Süper Lig'den 5 yıldızı istiyor!

    Düzce'de vahşet! Patileri kesik ölü kedi bulundu

    Düzce'de vahşet! Patileri kesik ölü kedi bulundu

    Sıradaki Haber