Salgına karşı sloganlı moda!

Koronavirüs salgını sonrasında hazır giyimde yeni moda ‘sloganlı tişörtler’ oldu. Kadın, erkek, çocuk ve bebek olmak üzere tüm kıyafetlerde koronavirüsle mücadele sloganlarını görmek mümkün. En yaygın mesajlar ‘mesafeni koru’, ‘yüzüne dokunma’, ‘güvendekal’, ‘evdekal’, ‘eliniyıka’ şeklinde sıralanıyor.



DeFacto bu alanda en yaygın ürün gamına sahip firmalardan. DeFacto yetkilileri, kadın, erkek, çocuk ve bebek olmak üzere tüm ürün gamlarında slogan baskılı ürünleri olduğunu belirterek, “Müşterilerimiz hediye alışverişlerinde de slogan baskılı tasarımlarımızı tercih ediyor” dedi.



2020 yaz sezonu için Güvende Kal Koleksiyonunu hazırladıklarını dile getiren yetkililer, şunları söyledi:



Neler yazıyor?



“Tişört ve maskelerden oluşan koleksiyonumuz ile herkesin bu duygularını ifade edebilmesine olanak sağladık. Sloganlar tişörtten gömleğe, plaj giyiminden dış giyime birçok ürünümüzde yer alıyor. Yaz sezonunda en çok tişört ve plaj giyim, kış mevsiminde ise sweatshirt’lere ilgi yoğun.”

DeFacto’nun koleksiyonu, Türkçe ve İngilizce farklı sloganlardan oluşuyor. ‘Güvende Kal’, ‘Antivirus’, ‘Wash your hands - Elini yıka’, ‘Social Distance Queen - Sosyal mesafe kraliçesi’, ‘I’m at Home - Evdeyim’, ‘Keep Hope Alive - Umudu yaşat’, ‘Do Not Touch Your Face - Yüzüne dokunma’, ‘Social Distance Self Quarantine - Sosyal mesafe self karantina’ sloganları öne çıkıyor.



Bu yazıyı okuyorsan mesafen çok yakın!

Boyner Büyük Mağazacılık yetkilileri ise, salgına karşı uyaran sloganlı ürünleri hakkında şunları söyledi:

“Mağazalarımızda koruyucu ürünler, maske ve siperlikli şapkaların yanında pandemi bağlantılı sloganlı tişörtlerimizi de müşterilerimizle buluşturduk. Tişörtlerimiz ‘Bu yazıyı okuyabiliyorsan sosyal mesafeye uymuyorsun’ mesajı ve yaratıcı tasarımlarıyla içinde bulunduğumuz pandemi döneminde sosyal mesafenin önemine dikkat çekiyor. Kadın ve erkek koleksiyonlarımıza dahil ettiğimiz sloganlı tişörtlerimiz hem mesajları hem de tasarımları ile büyük beğeniyle karşılandı.



Müşterilerimizin talep ve beklentilerini de dikkate alarak kadın, erkek ve çocuk kategorilerinde farklı ürün gruplarında yeni tasarımlar üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Yeni sezonla birlikte yeni ürünleri de koleksiyonlarımıza eklemeyi planlıyoruz.”