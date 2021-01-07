Salgına rağmen ihracat artışı

Aralıkta UİB bünyesindeki beş birliğin tamamı ihracatını artırmayı başardı. Bununla birlikte UİB’in 2020 yılı ihracatı pandemi nedeniyle bir önceki seneye kıyasla yüzde 15 azalarak 26.8 milyar dolar oldu. UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, şunları söyledi:

“İhracatçılarımız pandemi döneminde üstün performans sergilemeye ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam etti. Ülkemizin üretim ve ihracat üslerinden Bursa’mıza ve ülkemizin tüm ihracatçılarına gösterdikleri üstün gayret ve fedakârlık için minnettarız. İhracata, istihdama ve katma değerli üretime daha fazla yoğunlaşarak hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Aşının olumlu sonuçlanmasıyla 2019’daki başarılı ihracat rakamlarına bu yıl tekrar ulaşmayı hedefliyoruz.”