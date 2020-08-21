Salgına rağmen yatırıma devam

Emaye kaplı bakır ve alüminyum tel konusunda Türkiye’nin önde gelen firmalarından Oktay Holding, krize rağmen üretime ve ihracata devam ettiğini açıkladı. Holding, manyetik sistemler, rulman, uluslararası liman tedarikçiliği ve inşaatın da içinde olduğu beş ana iş kolunda faaliyet gösteren 7 şirketiyle, 52 ülkeye ihracat yapıyor.

Oktay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Eren Ertoksöz, “Dünyanın içindeki bu büyük krize rağmen ülke ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz. Elektrik motorları ve emaye bobin teli konusundaki yatırımlarımızla Kovid-19 krizine rağmen hedeflerimizden şaşmadan yola devam ediyoruz” dedi. l EKONOMİ SERVİSİ