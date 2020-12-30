Salgında ambalajlı kuruyemişe talep arttı

Türkiye’deki paketli kuruyemiş pazarının yaklaşık 6 milyar TL’lik bir büyüklüğe sahip olduğunu vurgulayan Peyman CEO’su Kaan Baral şunları söyledi: “Açık ve ambalajlı kuruyemiş pazarının toplam büyüklüğü 20 milyar TL’ye yaklaşıyor. Geçmiş yıllardaki ambalajlı pazar büyüklüğü, açık pazara göre yüzde 20 oranında iken, bugün yaklaşık yüzde 30 düzeyine ulaştı. Bu yıl 10’dan fazla yeni ülkeye ihracat ve ilk dokuz ayda, yüzde 50’nin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik.”