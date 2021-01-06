Salgında karta hücum yaşandı

Geçen yıl kart harcamaları en çok artan 5 sektör yüzde 81 artışla elektrik - elektronik eşya, bilgisayar, yüzde 52 artışla müteahhitlik işleri, yüzde 41 artışla market ve AVM, yüzde 35 artışla yapı malzemeleri, hırdavat, nalburiye ve yüzde 31 artışla telekomünikasyon oldu.