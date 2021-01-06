06.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Salgında karta hücum yaşandı
Kartlı alışveriş tutarı 2020’de ilk kez 1 trilyon lirayı aştı. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) ‘Pandemetre 2020’ araştırmasına göre, geçen yıl banka ve kredi kartlarıyla yapılan alışveriş 1 trilyon 61 milyar liraya ulaştı.
Geçen yıl kart harcamaları en çok artan 5 sektör yüzde 81 artışla elektrik - elektronik eşya, bilgisayar, yüzde 52 artışla müteahhitlik işleri, yüzde 41 artışla market ve AVM, yüzde 35 artışla yapı malzemeleri, hırdavat, nalburiye ve yüzde 31 artışla telekomünikasyon oldu.