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06.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Salgında karta hücum yaşandı

Kartlı alışveriş tutarı 2020’de ilk kez 1 trilyon lirayı aştı. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) ‘Pandemetre 2020’ araştırmasına göre, geçen yıl banka ve kredi kartlarıyla yapılan alışveriş 1 trilyon 61 milyar liraya ulaştı.

Salgında karta hücum yaşandı

Geçen yıl kart harcamaları en çok artan 5 sektör yüzde 81 artışla elektrik - elektronik eşya, bilgisayar, yüzde 52 artışla müteahhitlik işleri, yüzde 41 artışla market ve AVM, yüzde 35 artışla yapı malzemeleri, hırdavat, nalburiye ve yüzde 31 artışla telekomünikasyon oldu.

 

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